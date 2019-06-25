أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: محمد صلاح يقتحم سوق الانتقالات ونيمار يرفع الراية البيضاء أمام برشلونة

اقتحم المصري الدولي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي أخبار سوق الانتقالات الجارية، بصورة مفاجئة ودون أي سابق إنذار، بعد أن أشارت تقارير إلى أن إدارة الريدز يمكن أن تقرر الاستغناء عنه في حالة واحدة.

هل يرحل محمد صلاح؟

وانضم محمد صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 من نادي روما الإيطالي، مقابل 40 مليون يورو، وتألق رفقة الريدز على مدار موسمين، حيث حصل على هداف الدوري الإنجليزي مرتين متتاليتين، كانت الثانية مناصفة مع السنغالي ساديو ماني والغابوني أوباميانغ، كما قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وأشارت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إلى أن عرضًا يتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه إسترليني يمكن أن يدفع ليفربول نحو بيع محمد صلاح، لتحقيق فائدة استثمارية كبرى من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز صفوف الفريق بنجوم آخرين، يمكن أن يكون نجمه البرازيلي السابق كوتينيو من ضمنهم، بعد أن وضعه برشلونة الإسباني على قائمة البيع.

وقال الصحفي الشهير جوناثان نورثكروفت: إن هناك عاملًا حاسمًا في تلك الصفقة، وهي رغبة محمد صلاح نفسه، وهل يريد الرحيل عن ليفربول، أو الاستمرار رفقة فريقه المتوج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأردف قائلًا: ”إذا عرض ريال مدريد 150 أو 200 مليون جنيه إسترليني، وكانت رغبة محمد صلاح هي الرحيل، فإن الألماني يورغن كلوب مدرب الريدز سيوافق على العرض؛ لأنه يستطيع وقتها استثمار تلك الأموال في شراء نجوم آخرين“.

نيمار يوافق على شروط برشلونة

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية تفاصيل عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي برشلونة، حال نجاح النادي الكتالوني في حسم صفقة اللاعب في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت ”سبورت“: إن نيمار وافق على توقيع عقد لمدة 5 سنوات، بحيث يحصل على نصف الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه مع باريس سان جيرمان، ولم يضع نجم السليساو أي شروط في عقده.

ويحصل نيمار على راتب سنوي يبلغ 30 مليون يورو في باريس سان جيرمان، وهو ما يعني أن راتبه في برشلونة سيكون بحدود 15 مليون يورو سنويًا.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة برشلونة اتفقت مع نيمار ”شفهيًا“ على كل بنود عقده رفقة البلوغرانا، انتظارًا لعودته المرتقبة إلى ”كامب نو“، بعد رحيله قبل عامين عقب فسخ العقد بالشرط الجزائي الذي كانت تبلغ قيمته 222 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة: ”رغبة نيمار الشديدة في العودة إلى برشلونة جعلته يوافق دون أي تردد على تفاصيل عقده الجديد مع النادي، والتي عرضها عليه رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو“.

وأكدت أن نيمار وافق على عرض برشلونة دون أي مناقشات؛ لأنه يعلم جيدًا المقابل الكبير الذي يتعين على النادي الكتالوني دفعه لباريس سان جيرمان مقابل استعادة خدماته مرة أخرى.

صفقة مجنونة

كشفت تقارير صحفية صفقة تبادلية غير متوقعة بين ناديي برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي في سوق الانتقالات الحالية، الميركاتو الصيفي.

وقالت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية: إن برشلونة وإنتر ميلان يتفاوضان حاليًا على صفقة ”مجنونة“، تتضمن انتقال التشيلي أرتورو فيدال إلى النيراتزوري، مقابل حصول البارسا على خدمات البلجيكي الدولي رادجا ناينغولان.

ويركز مسؤولو برشلونة حاليًا على حسم صفقتي البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان، والفرنسي أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وعلى الجانب الآخر، قالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إن إنتر ميلان اقترب بشدة من حسم صفقة المهاجم البوسني الدولي إدين دزيكو، لاعب روما الإيطالي.

يوفنتوس ينتظر رد رابيو

قالت شبكة ”سكاي إيطاليا“ إن نادي يوفنتوس الإيطالي ينتظر خلال الساعات القليلة المقبلة الرد النهائي من جانب أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، على عرض البيانكونيري لضمه الموسم المقبل.

وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولي يوفنتوس متفائلون للغاية بموافقة رابيو على ارتداء قميص اليوفي، خاصة بعد أن اتفق الطرفان على جميع شروط العقد.

وينتهي عقد رابيو مع سان جيرمان يوم 30 يونيو الجاري، وسيكون وقتها لاعبًا حرًا، وسيرحل مجانًا عن البي إس جي.

وارتبط رابيو في السابق بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، ولكن المفاوضات فشلت، في ضوء مماطلة اللاعب وتعاقد البارسا مع الهولندي فرانكي دي يونغ، لاعب أياكس أمستردام.

نابولي يرفع الحظر عن قميص مارادونا

قالت صحيفة ”آس“ الإسبانية إن نادي نابولي الإيطالي يرغب في إغراء الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم ريال مدريد، بأي طريقة، حتى وإن كانت رفع الحظر عن قميص الأسطورة التاريخي للنادي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي نابولي على استعداد لمنح رودريغيز القميص رقم 10، والخاص بالنجم الأسطوري دييغو أرماندو مارادونا، لاعب نابولي السابق، لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

ولم يرتدِ أي لاعب من نادي نابولي القميص رقم 10 منذ عام 2000، تكريمًا للأسطورة مارادونا، الذي قاد نابولي للتتويج بالدوري الإيطالي مرتين، الأولى في موسم 1986 – 1987، والثانية في موسم 1989 – 1990.

ولا تزال المفاوضات جارية بين ناديي نابولي وريال مدريد حول صفقة رودريغيز، وسط خلافات بين الإدارتين، حيث يرغب الريال في بيع اللاعب والحصول على 50 مليون يورو قيمة للصفقة، في حين يريد نابولي استعارة رودريغيز بـ10 ملايين يورو، بنية الشراء بـ30 مليون يورو بعد مرور سنة الإعارة.

ريال مدريد يؤجل حلم مبابي

كشفت تقارير صحفية إسبانية تغير موقف ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة ”ماركا“، اليوم الثلاثاء، فإن ريال مدريد يخطط لإتمام صفقة مبابي في صيف عام 2020، حيث لا يريد النادي الملكي الدخول في معركة حالية مع باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أنه رغم حدوث توترات حالية بين مبابي وإدارة باريس سان جيرمان، إلا أن ريال مدريد يتجنب التدخل الآن في أي مفاوضات لخطف اللاعب الشاب.

دوناروما إلى مانشستر يونايتد؟

قالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن نادي مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على خدمات جيانلويغي دوناروما، حارس ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن غموض موقف الإسباني ديفيد دي خيا من الاستمرار رفقة المانيو دفعت إدارة النادي للبحث عن حارس آخر، ويأتي دوناراوما على رأس المرشحين.

وأكدت أن العقبة الوحيدة في صفقة دوناراوما هي إصرار ميلان على بيعه مقابل 55 إلى 60 مليون يورو، وهو الرقم الذي سيعجز مسؤولو مانشستر يونايتد عن دفعه لإتمام الصفقة.