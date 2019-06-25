بي إن سبورتس تثير جدلًا حول انتقال نيمار لنادي برشلونة (صورة)

أثارت قناة بي إن سبورتس الرياضية القطرية، جدلًا حول صفقة انتقال نيمار جونيور إلى نادي برشلونة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وغردت بي إن سبورتس الإخبارية عبر حسابها على تويتر تغريدتين في أقل من دقيقة واحدة.

وقالت بي إن سبورتس: ”مصادر إعلامية تؤكد توصل نيمار إلى اتفاق للعودة إلى برشلونة“.

ثم أردفتها: ”مصادر إعلامية تؤكد عدم وجود أي اتصالات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة بشأن نيمار“.

ورد مغرد: ”طب نصدق هالخبر ولا الخبر اللي قبل ؟“.

وعلق مغرد آخر: ”أكو ناس ماجي تفتهم أكو تواصل بين نيمار وإدارة برشلونة بس ماكو توصل إدارة الناديين“.

ويبدو أن برشلونة أتم اتفاقه مع اللاعب، لكن دون أن يتواصل مع ناديه.

ومن المعروف أن علاقة الناديين متوترة للغاية، منذ كسر باريس لعقد نيمار مع برشلونة قبل عامين.

كانت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية قد كشفت تفاصيل عقد نيمار مع نادي برشلونة، حال نجاح النادي الكتالوني في حسم صفقة اللاعب في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت ”سبورت“، إن نيمار وافق على توقيع عقد لمدة 5 سنوات، بحيث يحصل على نصف الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه مع باريس سان جيرمان، ولم يضع نجم السليساو أي شروط في عقده.

ويحصل نيمار على راتب سنوي صافٍ يبلغ 30 مليون يورو في باريس سان جيرمان، وهو ما يعني أن راتبه في برشلونة سيكون في حدود 15 مليون يورو سنويًا.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة برشلونة اتفقت مع نيمار ”شفهيًا“ على كل بنود عقده رفقة البلوغرانا، انتظارًا لعودته المرتقبة إلى ”كامب نو“، بعد رحيله قبل عامين، عقب فسخ العقد بالشرط الجزائي الذي كانت تبلغ قيمته 222 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة: ”رغبة نيمار الشديدة في العودة إلى برشلونة جعلته يوافق دون أي تردد على تفاصيل عقده الجديد مع النادي، والتي عرضها عليه رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو“.

وأكدت أن نيمار وافق على عرض برشلونة دون أي مناقشات؛ لأنه يعلم جيدًا المقابل الكبير الذي يتعين على النادي الكتالوني دفعه لباريس سان جيرمان مقابل استعادة خدماته مرة أخرى.