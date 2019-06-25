تقرير: نيمار يوافق على عرض برشلونة دون شروط

كشفت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية تفاصيل عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع نادي برشلونة، حال نجاح النادي الكتالوني في حسم صفقة اللاعب في مفاوضاته مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت ”سبورت“ إن نيمار وافق على توقيع عقد لمدة 5 سنوات، بحيث يحصل على نصف الراتب السنوي الذي كان يتقاضاه مع باريس سان جيرمان، ولم يضع نجم السليساو أي شروط في عقده.

ويحصل نيمار على راتب سنوي صافٍ يبلغ 30 مليون يورو في باريس سان جيرمان، وهو ما يعني أن راتبه في برشلونة سيكون في حدود 15 مليون يورو سنويًا.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة برشلونة اتفقت مع نيمار ”شفهيًا“ على كل بنود عقده رفقة البلوغرانا، انتظارًا لعودته المرتقبة إلى ”كامب نو“، بعد رحيله قبل عامين عقب فسخ العقد بالشرط الجزائي الذي كانت تبلغ قيمته 222 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة: ”رغبة نيمار الشديدة في العودة إلى برشلونة جعلته يوافق دون أي تردد على تفاصيل عقده الجديد مع النادي، والتي عرضها عليه رئيس البارسا جوسيب ماريا بارتوميو“.

وأكدت أن نيمار وافق على عرض برشلونة دون أي مناقشات لأنه يعلم جيدًا المقابل الكبير الذي يتعين على النادي الكتالوني دفعه لباريس سان جيرمان مقابل استعادة خدماته مرة أخرى.