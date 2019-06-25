ما الفريق الذي يمتلك أكبر معدل أعمار في الدوريات الخمسة الكبرى؟ (إنفوغرافيك)

اهتمت صحيفة “ ماركا “ الإسبانية بمعدل أعمار أبطال الدوريات الأوروبية الكبرى من خلال تقرير سلطت خلاله الضوء عن الفوارق بين الفرق في موسمي 2014-2015 والموسم المقبل.

واختارت الصحيفة موسم 2014-2015 لكون برشلونة توج خلاله بالثلاثية بفريق كان معدل أعمار لاعبيه 26،6 سنة ولم يكن يتجاوز خلاله 30 سنة سوى لاعبين هما البرازيلي داني ألفيس والأرجنتيني ماسكيرانو.

وخلال الموسم المقبل سيكون معدل أعمار لاعبي برشلونة ل28،5 سنة مع تجاوز 6 لاعبين أساسيين 30 سنة، وضمت الصحيفة للتشكيل الأساسي للفريق الهولندي فرانكي دي يونغ والبرازيلي نيمار.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة ظل متشبثًا بالعمود الفقري للفريق في موسم 2014-2015 ولم يقم بتجديد دماء الفريق إذ سيتواجد 7 لاعبين أو 8 من التشكيل الأساسي ذاته الموسم المقبل.

وفي المقارنة مع أبطال الدوريات الكبرى، فمعدل أعمار باريس سان جيرمان انخفض في الفترة ذاتها من 28،1 إلى 26،3 الموسم الماضي، ومرشح للانخفاض في ظل الأخبار التي تتحدث عن رحيل الثنائي المخضرم تياغو سيلفا وكافاني.

كما أن أعمار لاعبي يوفنتوس لم تتغير؛ إذ ظلت في حدود 28،5 سنة لكن الفريق يحاول تجديد دمائه وسينخفض المعدل برحيل الكرواتي ماندزوكيتش وحتى الفرنسي بليس ماتويدي.

وحافظ بايرن ميونخ على معدل أعمار في حدود 26،6 سنة، بينما انخفض معدل أعمار مانشستر سيتي من 28،3 إلى 26،7 سنة.

وتتجه سياسة أبطال الدوريات المحلية باريس سان جرمان ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ نحو التخلص من اللاعبين الكبار وتقليل الاعتماد على لاعبين فوق 30 سنة، بينما فشل برشلونة في المسعى ذاته بعد عدم تألق البرازيلي فيليب كوتينيو، والفرنسي عثمان ديمبيلي الذي لم يفرض نفسه أساسيًّا وعدم صعود لاعبين صغار من مدرسة الفريق.