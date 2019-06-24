نيمار يبلغ باريس سان جيرمان رغبته بالعودة إلى نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفية فرنسية، بأن النجم البرازيلي نيمار، أخبر إدارة ناديه باريس سان جيرمان، بقراره النهائي برغبته في العودة إلى نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب قناة ”تيليفوت“، فإن نيمار أبلغ باريس سان جيرمان بإصراره على مغادرة الفريق والعودة إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، بعد موسمين فقط من انضمامه للنادي الباريسي.

وأضافت القناة، أن برشلونة يكثف مفاوضاته لإعادة نيمار، الذي غادره مقابل 222 مليون يورو، العام 2017.

وختمت ”تيليفوت“، أن نيمار مصرّ على مغادرة باريس سان جيرمان والعودة إلى برشلونة؛ لأنه يعتقد أنه كان مخطئًا في مغادرة برشلونة.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، اليوم الإثنين، إن نيمار يعتزم الاعتذار علانية عن قراره بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أجرت استطلاعًا للرأي بشأن عودة نيمار إلى برشلونة، ورفض 71.5% من المشاركين في الاستطلاع عودة النجم البرازيلي.

وانضم نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.