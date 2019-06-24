فيليب كوتينيو يثير الجدل حول مستقبله مع نادي برشلونة

أثار النجم البرازيلي فيليب كوتينيو الجدل حول مستقبله مع نادي برشلونة الإسباني، بعد موسم مخيب.

وقال كوتينيو إنه لم يقدم موسمًا جيدًا مع برشلونة، لكنه أوضح إن مستواه في موسم 2018/2019 بمثابة حافز للعب بشكل أفضل مع المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا.

وتجنب كوتينيو، أغلى لاعب في تاريخ برشلونة، التعليق على سؤال بشأن ما إذا كان سيبقى في النادي الكتالوني الإسباني وقال: ”سنرى ما سيحدث. كثير من الأشياء التي تخرج ليست صحيحة، أنا هنا في الفريق الوطني أركز بالكامل، لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، أريد الفوز في البارسا، لكن تركيزي هنا تمامًا مع المنتخب الآن، بالنسبة للمستقبل لا تعرف ماذا سيحدث“.

وقال كوتينيو: ”في الواقع لم يكن الموسم جيدًا كما أردت وكما كنت أتوقع. بالطبع إنني أرغب دائمًا في أن أبذل قصارى جهدي، لكن أعتبر الموسم الماضي حافزًا لتحقيق النجاح مع البرازيل“.

وواصل ”أدائي الموسم الماضي يمثل حافزًا لي مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا“.

ويتعرض كوتينيو لانتقادات شديدة، خاصة من جانب مشجعي برشلونة، الذين كانوا يتوقعون كثيرًا من اللاعب البرازيلي وخاصة تعويض مواطنه نيمار.

وتأهل منتخب البرازيل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، حيث يلاقي ثالث المجموعة B، أو C في ربع النهائي.