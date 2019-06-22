نادي ليفربول يدرس استعادة اللاعب.. هل ينضم فيليب كوتينيو إلى قافلة ”الطيور العائدة“؟

قالت تقارير صحفية إن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس إمكانية استعادة نجمه السابق فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة الإسباني، إلى صفوفه مرة أخرى في الموسم المقبل.

وأشار موقع ”ليفربول إيكو“ إلى أن مسؤولي ليفربول يدرسون بالفعل التقدّم بعرض لنادي برشلونة، لضم كوتينيو، بعد 18 شهرًا من رحيله عن ”أنفيلد“ إلى برشلونة، مقابل 160 مليون يورو.

وأكد الموقع أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لا يمانع عودة كوتينيو إلى صفوف الريدز، خاصة أن النادي لم يستطع تعويض الفراغ الذي تركه النجم البرازيلي في مركز صانع الألعاب.

ووضع نادي برشلونة كوتينيو على قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة ”كامب نو“ في الموسم المقبل، في ظل تراجع مستواه، وفقدان الثقة بينه وبين جماهير البلوغرانا، إضافة إلى ”العودة المحتملة“ لمواطنه نيمار، إلى البارسا، ما سيضعف فرص مشاركة كوتينيو أساسيًا.

وارتبط كوتينيو بالانتقال إلى عدد من الأندية على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، إلا أن دخول ليفربول في سباق ضم اللاعب سيكون تحولًا مهمًا للغاية.

وتوّج ليفربول بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ويسعى بقوة للتتويج بالدوري الإنجليزي، في الموسم المقبل، بعد غياب منذ عام 1990.

ويشهد سوق الانتقالات الصيفية الجارية مفاوضات لعودة نيمار إلى برشلونة، والفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، كما عاد ماتس هوميلز، مدافع بايرن ميونخ الألماني إلى ناديه السابق بروسيا دورتموند رسميًا، ويعتبر كوتينيو آخر اللاعبين المرشحين للعودة إلى أنديتهم السابقة.