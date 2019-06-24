صحيفة: نيمار قرر الاعتذار علانية عن قرار رحيله عن نادي برشلونة

يبدو أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التقط خيطًا مهمًّا في عملية عودته إلى برشلونة الإسباني، بعد استطلاعات الرأي ذات الصلة، التي أظهرت توجهات سلبية من جانب جماهير البلوغرانا، تجاه عودة قائد السليساو السابق إلى ”كامب نو“.

وكانت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، نشرت نتائج استطلاع رأي حول عودة نيمار إلى برشلونة، أمس الأحد، إذ رفض 71.5% من المشاركين في الاستطلاع عودة النجم البرازيلي، بعد أن فسخ عقده مع النادي قبل عامين، وانتقل إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية، يوم الاثنين، إن نيمار يعتزم الاعتذار علانية عن قراره بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2017.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن اعتذار نيمار من شأنه أن يعجّل برحيله عن بطل فرنسا، والعودة مجددًا إلى برشلونة.

وأكدت أن نيمار يريد أن يلعب دورًا فاعلًا في عودته إلى برشلونة، بألا يكون الأمر معتمدًا فقط على المقابل المادي، والمفاوضات الجارية حاليًّا بين إدارتي الناديين، وبالتالي فإن اعتذاره علانية لجماهير ومسؤولي برشلونة سيكون بمثابة ”نقطة التحول“ في حسم عودته إلى البلوغرانا.

ورحل نيمار إلى باريس سان جيرمان على أمل وجود مشروع رياضي حقيقي، يقوم على تعزيز نجومية نيمار، والتتويج بدوري أبطال أوروبا، إلا أن تراجع مستوى نيمار، وخروج ”البي إس جي“ مرتين من دوري الأبطال في دور الـ16، جعلت النجم البرازيلي يعيد النظر في الاستمرار برفقة سان جيرمان.

وبعث نيمار رسالة إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، مفادها أنه يرغب في الرحيل عن النادي الباريسي، والعودة مرة أخرى إلى منزله، الذي لم يكن يتعين عليه مغادرته على الإطلاق، وهو برشلونة.