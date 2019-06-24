عناوين الصحف الرياضية العالمية: نيمار يريد الاعتذار.. وكريستيانو رونالدو قلب هجوم مع ساري

شكلت أخبار سوق الانتقالات في الفرق الأوروبية الكبرى أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الاثنين.

كما اهتمت الصحف بكأس العالم للسيدات بفرنسا وكوبا أمريكا في البرازيل وصعود ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى الإسباني ولقاء وداع النجم الإسباني فيرناندو توريس.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمواجهة منتخب إسبانيا للسيدات للولايات المتحدة الأمريكية في دور الـ16 من كأس العالم فرنسا 2019 إذ يظل الفريق الأمريكي مرشحًا بقوة للتأهل.

كما تحدثت عن تصريحات فينسيوس جونيور بشأن انضمام كليان مباب لريال مدريد في المستقبل.

سبورت

تحدثت الصحيفة عن تأهل منتخب الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا بعد تجاوزه قطر، معتبرة أنها هدية لميسي في عيد ميلاده الـ32.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بوداع داني ألفيس لباريس سان جيرمان ودراسة برشلونة إعادته، حال مغادرة البرتغالي سيميدو.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بداني أولمو، وكتبت: ”اجتماع مع برشلونة“، كما تحدثت عن صعود ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى بعد تجاوزه ديبورتيفو لاكورنيا.

وأشارت أيضًا، في أحد عناوينها إلى رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة، قائلة: ”نيمار يريد الاعتذار“.

موندو ديبورتيفو

الصحيفة ركزت على تأهل الأرجنتين لربع نهائي كوبا أمريكا قبل يوم من عيد ميلاد ميسي الـ32، وكتبت: ”عيد ميلاد سعيد“.

كما تحدثت عن لقاء المنتخب الإسباني للسيدات أمام أمريكا في دور الـ16 من كأس العالم فرنسا 2019 وصعود ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

آس

اهتمت الصحيفة بوداع فيرناندو توريس للملاعب، إذ سافرت لليابان للقائه والحديث معه عن اعتزاله.

كما تحدثت عن لقاء المنتخبين الإسباني والأمريكي في دور الـ16 لكأس العالم للسيدات في فرنسا.

الصحيفة اهتمت -أيضًا- بعودة ريال مايوركا لدوري الدرجة الأولى بعد تجاوزه ديبورتيفو لاكورنيا بريمونتادا مثيرة.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي كأس العالم للسيدات على حساب الكاميرون بفضل تقنية حكم الفيديو، وكتبت: ”نيفيل يشعر بالخجل من الكاميرون في الوقت الذي تأهلت فيه إنجلترا إلى ربع النهائي“.

كما اهتمت الصحيفة بثمن ويلفريد زاها، والذي يرغب آرسنال في ضمه، وكتبت: ”دعوني أحصل على 55 مليون جنيه إسترليني: زاها“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب فرنسا للسيدات لربع نهائي كأس العالم بعد لقاء مثير أمام البرازيل حُسم في الأشواط الإضافية.

كما تحدثت عن رحيل داني ألفيس عن باريس سان جيرمان، وكتبت: ”داني ألفيس يذهب بحثًا عن اكتشاف“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

الصحيفة ركزت على المركز الجديد لكريستيانو رونالدو في الملعب بعد تصريحات المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري وكتبت: ”رونالدو قلب هجوم“.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بتعاقدات يوفنتوس، وكتبت: ”يوفنتوس ليس فقط دي ليخت ورابيو“، وأكدت أنه مهتم أيضًا بالمهاجم كييزا.

الصحيفة تحدثت عن حاجة إنتر ميلان إلى 200 مليون يورو لصرفها في سوق الانتقالات إن أراد منافسة يوفنتوس.