صحيفة: ريال مدريد قد يتخلى عن فريق كامل في سوق الانتقالات من أجل ضم أهدافه (إنفوغرافيك)

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية على أن ريال مدريد مستعد للتخلي عن فريق كامل في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، حال تلقيه عروضًا جيدة لبعض اللاعبين الذين ليست لديهم مشاكل مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ويبقون بدلاء جيدين للأساسيين الموسم المقبل.

وتخلى ريال مدريد فعليًا عن متوسط الميدان ماركوس لورينتي لجاره أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو، زائد 10 ملايين متغيرات وما زال في السوق 12 لاعبًا بإمكانهم الرحيل.

ويوجد بين اللاعبين الذين ذكرتهم الصحيفة، 4 لا يرغب زيدان في رحيلهم لكن الإدارة منفتحة على بيعهم، حسب رغبتهم وحسب العرض المقدم من الفرق الراغبة في ضمهم.

وتضم القائمة لوكاس فاسكيز وناتشو وإيسكو وخيسوس فابيخو، والرباعي يعتقد المدرب الفرنسي أنهم يشكلون بدلاء جيدين بل بإمكان إيسكو أن يكون أحد مفاتيح الفريق في الموسم المقبل.

ويبقى ناتشو المهدد بالرحيل رقم 1 لكون الإدارة تفتح أمامه باب الخروج لو وجد مشروعا يضمن له اللعب بشكل رسمي خصوصًا أنه لاعب دولي إسباني.

ويبقى ريال مدريد منفتحًا على بيع البقية، وهم الحارس كيلور نافاس والفرنسي تيو هيرنانديز وداني سيبايوس وجيمس رودريغيز وغاريث بيل وماريانو دياز وراؤول دي توماس وماتيو كوفاسيتش.

ويرغب ميلان في ضم سيبايوس وفاوض تيو هيرنانديز، بينما يأمل نابولي في التعاقد مع جيمس رودريغيز، وبنفيكا في ضم راؤول دي توماس ويرتبط كوفاسيتش باهتمام فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتبقى الأزمة الرئيسة لدى إدارة ريال مدريد هو النجم الويلزي غاريث بيل، الذي يرفض الرحيل عن الفريق وفي نفس الوقت لم يتلق أي عروض من فرق أوروبية.

وبإمكان ريال مدريد جني أكثر من 250 مليون يورو من صفقات البيع، حال نجح في تسويق أغلب اللاعبين غير المرغوب فيهم من قبل المدرب الفرنسي، علما بأن الفريق ضخ 303 ملايين يورو في صفقات هذا الصيف لتعزيز صفوف الفريق.