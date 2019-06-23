أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: ريال مدريد يحتفل بعيد ميلاد زيدان وفابريغاس يلعب التنس

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو مع عائلته

نشر كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، صورة له على صفحته الشخصية، على إحدى البواخر أثناء قضائه عطلته السنوية برفقة عائلته، وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلا: ”عطلات مع عائلتي في فرنسا ريفييرا، أستمتع بالمناظر“.

كالوم أودوي يعلن اقتراب جاهزيته

نشر كالوم أودوي، نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، فيديو له على صفحته الشخصية أثناء تأديته تدريباته التأهيلية، تحسباً للعودة للملاعب بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس، وعلق اللاعب على الفيديو قائلا: ”التأهيل يسير على ما يرام، وآمل أن أعود قريبًا إلى أرض الملعب“.

سيسيك فابريغاس يلعب التنس

نشر اللاعب الإسباني، سيسيك فابريغاس، صورة له على صفحته الشخصية، وهو يلعب لعبة التنس برفقة أولاده، ويقضي اللاعب إجازته السنوية قبل الانضمام لتدريبات فريقه موناكو.

ريال مدريد يحتفل بعيد ميلاد زيدان

حرصت الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني، على الاحتفال بعيد ميلاد مدربه زين الدين زيدان، والذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده السابع والأربعين، حيث نشرت الصفحة فيديو لمسيرة زيدان كلاعب ومدرب، وقالت أعلى الفيديو: ”إنه كان يوم عظيما“.

برشلونة: الساحر ميسي

نشرت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني، فيديو لنجم الفريق ميسي، يتضمن أبرز أهداف اللاعب الأرجنتيني، وعلقت الصفحة أعلى الفيديو قائلة: ”الساحر ميسي“، كدعم للاعب قبل لقاء منتخب بلاده أمام قطر في بطولة كوبا أميركا.

باريس سان جيرمان يوجه الشكر لداني ألفيس

ووجهة الصفحة الرسمية لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الشكر للاعبه داني الفيس، على الفترة التي قضاها بين صفوف الفريق، حيث قالت الصفحة: ”نشكر دانييل ألفيس على موسميه في النادي“.

مانشيستر سيتي يدعم محرز

حرصت الصفحة الرسمية لنادي مانشيستر سيتي، على دعم لاعبها رياض محرز، الذي يقود بلاده اليوم في مواجهة منتخب كينيا، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية وقالت الصفحة: ”الليلة يبدأ محارب الصحراء رياض محرز مسيرته في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 كل التوفيق لك يا رياض“.

الحاج ضيوف يدعم السنغال بالثلاثية

نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، صورة للنجم السنغالي الحاج ضيوف، أثناء دعمه لمنتخب بلاده، حيث توقع فوز أسود التيرانغا على منتخب تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية بثلاثية نظيفة.

محمد النني يداعب نجله

نشر محمد النني، نجم وسط المنتخب المصري ونادي الأرسنال الإنجليزي، صورة له برفقة نجله عقب مباراة المنتخب المصري أمام زيمبابوي في اللقاء الذي انتهى بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

الزمالك يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه

حرصت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على تهنئة مهاجم الفريق عمر السعيد بعيد ميلاده، حيث وضعت الصفحة صورة للاعب، وعلقت أعلى الصورة قائلة: ”يوافق اليوم عيد ميلاد لاعبنا عمر السعيد، كل عام وأنت بخير“.