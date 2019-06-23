موعد مباراة الأرجنتين ضد قطر اليوم في كوبا أمريكا والقنوات الناقلة

يواجه منتخب الأرجنتين نظيره القطري، مساء اليوم الأحد، في ختام مبارياتهما بالمجموعة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا، والتي تقام على أرض البرازيل.

وتملك قطر نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن الأرجنتين الأخيرة، وكذلك بفارق نقطة عن الباراغواي الثانية التي تواجه كولومبيا المتصدرة بست نقاط، وتأمل قطر أن تكمل الأداء المميز في أول مرحلتين لكن المهمة ستكون صعبة جدًّا أمام ميسي ورفاقه.

وقدم منتخب البرازيل خدمة جليلة لراقصي التانغو، إذ منح زملاء ليونيل ميسي فرصة التأهل مباشرة إلى الدور الثاني، حال الفوز اليوم على قطر، دون انتظار نتائج المجموعة الثالثة.

وفاز منتخب البرازيل على بيرو، أمس السبت، بنتيجة 5-0، وهو ما جعل حظوظ المنتخب البيروفي تتراجع في التأهل كأفضل الحاصلين على المركز الثالث، بعد أن أصبح الفارق بين الأهداف المسجلة والمستقبلة لديه (-3).

أما منتخب الأرجنتين إذا حقق الفوز اليوم بأي نتيجة على قطر فسيصل إلى النقطة الرابعة بالتساوي مع بيرو، ولكن راقصي التانجو سيتفوقون في فارق الأهداف الذي يبلغ حاليًّا (-2).

وفيما يتعلق باحتلال الأرجنتين للمركز الثاني، فإن هذه الاحتمالية تعتمد على فوز أو تعادل كولومبيا مع باراغواي في الجولة الثالثة.

وحقق منتخب الأرجنتين البطولة 14 مرة عبر التاريخ إلا أنّها لم تفز بأي لقب منذ 1993 بعد التغلب على المكسيك في نهائي كوبا أمريكا.

موعد مباراة الأرجنتين وقطر

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ”أرينا دو غريميو“ بمدينة ”بورتو أليغري“.

وتبث المباراة في الشرق الأوسط عن طريق شبكة قنوات ”بي إن سبورتس“، على القمرين ”نايل سات“ و“سهيل سات“، من خلال قناتها ”Bein Max HD3″، ويعلق عليها يوسف سيف.