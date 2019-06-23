باريس سان جيرمان يصعق برشلونة في صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وجّه صفعة قوية لنادي برشلونة الإسباني في صفقة استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال برنامج ”تيليفوت“ الذي يذاع على القناة الفرنسية الأولى، إن إدارة باريس سان جيرمان أبلغت برشلونة برفضها بيع نيمار.

وأضاف البرنامج اليوم الأحد:“بدأت مفاوضات نيمار بين مسؤولي باريس سان جيرمان وبرشلونة بالفعل، وكان الرد الأول من جانب إدارة النادي الفرنسي واضحًا وصادمًا:“نيمار ليس للبيع الآن، وحتى إشعار آخر“.

وأكد البرنامج الفرنسي الشهير أن ردَّ مسؤولي باريس سان جيرمان يتناقض تمامًا مع تصريحات القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي، الذي قال في تصريحات سابقة لمجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية إنه لن يتمسك بأي لاعب لا يريد الاستمرار برفقة الفريق، إضافة إلى الرسالة التي بعثها نيمار إلى الخليفي، والتي قال فيها:“لا أريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان، وأريد العودة إلى منزلي، الذي لم يكن لي أن أغادره على الإطلاق“.

ولم يتعرض الخليفي لمستقبل نيمار، على وجه الخصوص في حواره مع فرانس فوتبول، في حين أكد أنه واثق بنسبة 200% من استمرار كيليان مبابي الموسم المقبل مع الفريق، رغم رغبة ريال مدريد الإسباني بضم اللاعب.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، وأشارت تقارير سابقة إلى أن بطل فرنسا لن يبيعه بأقل من 300 مليون يورو.