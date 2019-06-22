تقرير: أعضاء نادي برشلونة يرفضون التعاقد مع نيمار

ذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أن أغلب أعضاء نادي برشلونة يرفضون التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار، رغم رغبته في العودة للفريق مجددًا وموافقة أغلب اللاعبين الكبار على قدومه، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب استفتاء للصحيفة فإن 71،2% من الأعضاء يرفضون صفقة النجم البرازيلي الذي يطالب فريقه باريس سان جيرمان بمبلغ لا يقل عن 300 مليون يورو للتخلي عنه.

وفي المقابل لا يبلغ التأييد للنجم البرازيلي نيمار في صفوف الأعضاء المصوتين سوى 3.6%.

ويعتبر المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس الأكثر طلبًا من طرف الأعضاء بنسبة بلغت 48،8% رغم أن اللاعب أصبح بعيدًا عن برشلونة ويتصارع عليه الثنائي يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وعكس رأي أغلبية الأعضاء فإن إدارة برشلونة تحاول التعاقد مع النجم البرازيلي وستقدم عدة حلول لإقناع الفريق الباريسي بالتخلي عنه، بينها إشراك مواطنه فيليب كوتينيو في الصفقة حيث ذكرت تقارير إعلامية أن كوتينيو موافق على مغادرة برشلونة والرحيل نحو باريس سان جيرمان.