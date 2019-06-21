نادي برشلونة يقدّم عرضه الأول لضم نيمار

قالت صحيفة ”سبورت“ إن المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، حول صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا، بدأت بالفعل بين مسؤولي الناديين.

وأشارت إلى أن المباحثات بين الناديين تتم حاليًا عبر وسطاء، لديهم علاقات وثيقة مع جميع الأطراف الضالعة في الصفقة.

وأضافت بقولها: ”طلب مسؤولو باريس سان جيرمان الحصول على 300 مليون يورو مقابل بيع نيمار، ولكن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، رفض مناقشة هذا العرض، وتقدّم النادي الكتالوني بعرضه الأول لشراء نيمار، الذي تضمن دفع 100 مليون يورو إضافة إلى البرازيلي فيليب كوتينيو، لحسم عودة نجم السليساو إلى كامب نو“.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن الكرواتي إيفان راكيتيتش، والفرنسي صامويل أومتيتي، نجمي البارسا، يمكن أن يلعبا أيضًا دورًا مهمًا في الصفقات التبادلية الخاصة بضم نيمار إلى برشلونة من سان جيرمان.

ونقلت ”سبورت“ عن مصادر مقربة من ”العملية نيمار“، أن المفاوضات تسير بصورة إيجابية بين جميع الاطراف، وأن هناك تفاؤلًا عامًا بأن الأمور ستسير على ما يرام في نهاية المطاف.

وطلب نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان، وبعث رسالة إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي، أكد خلالها أنه لا يريد الاستمرار في النادي الباريسي، ويرغب في العودة إلى بيته، الذي لم يكن يتعين عليه تركه على الإطلاق، وهو برشلونة.