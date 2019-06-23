بعد فينيسيوس جونيور.. تيبو كورتوا يدعو كيليان مبابي للانضمام إلى ريال مدريد

رحب الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بفكرة انضمام النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان إلى ناديه ريال مدريد الإسباني.

ونقلت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن كورتوا قوله: ”لا أعلم ما صحة تلك الأنباء التي تربط كيليان مبابي بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو“.

وأضاف الدولي البلجيكي: ”كل ما أعرفه عن هذا الأمر، ما أقرأه في الصحافة ولكن لاعبين مثله دائمًا ما يكونون مرحبًا بهم للانضمام إلى ريال مدريد“.

ويتردد أن مبابي، البالغ من العمر 20 عامًا، أحد أبرز النجوم الذين يريد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، التعاقد معهم، حيث يتردد أن ريال مدريد سيضم مبابي في آخر يوم في سوق الانتقالات، في حين قالت تقارير أخرى إن ريال مدريد سيضطر للانتظار حتى الصيف المقبل لضم مبابي.

كان اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قد قال أيضًا: ”أعتقد أن مبابي سيأتي إلى ريال مدريد قريبًا. بالطبع، أعرف جيدًا أن هذا ما يتمناه جمهور ريال مدريد، ولا شك أنه إذا ما انضم مبابي ستكون صفقة رابحة للطرفين، من أجل تحقيق المزيد من النجاحات“.

وتابع فينيسيوس: ”لسنا صديقين مقربين، ولكننا نتحدث عبر ”إنستغرام“ من خلال الرسائل الإلكترونية، أحب مشاهدته في المباريات، لقد حقق ألقابًا بالفعل، ووجوده هنا سيفيد الفريق كثيرًا“.