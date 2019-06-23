ڤينيسيوس جونيور: أعتقد أن مستقبل مبابي سيكون مع ريال مدريد قريبًا (فيديو)

يرى ڤينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، أن مستقبل الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، سيكون مع ”الميرنغي“ قريبًا.

وقال جونيور في تصريحات لقناة ”Téléfoot“ الفرنسية: ”مستقبل مبابي في ريال مدريد، أرى أنه سيتنقل لريال مدريد قريبًا، متأكد أننا سنحقق معًا الكثير من البطولات“.

وأضاف: ”لا أعرف مبابي شخصيًّا ولكن أتحدث معه كثيرًا على إنستغرام، أنا أقدره كثيرًا، انتقاله إلى ريال مدريد سيكون رائعًا، جماهير ريال مدريد يريدون مبابي، الجميع يريده“.

وتابع: ”أعتقد أن نيمار يمكنه اللعب في ريال مدريد، ولكن لا أعرف ماذا يريد أن يفعل في المستقبل“.

وأبرز: ”اللعب مع مبابي في باريس سان جيرمان؟ لا، ريال مدريد أفضل“.

وكانت صحيفة ”آس“ الإسبانية، كشفت عن وضع نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز خطة من أجل حسم صفقة مبابي.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية فإن إدارة الريال تريد أن تضم اللاعب في الصيف المقبل حيث يأتي الهدف الأساسي إلى إقناع اللاعب بعدم الموافقة على تجديد عقده.

وتأتي هذه الخطوة من أجل ضغط اللاعب على ناديه للموافقة على بيعه ومن ثم يتحرك النادي الملكي لحسم الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الريال لا ترغب في عداء باريس سان جيرمان مثلما فعل نادي برشلونة بعدما حاول التعاقد مع لاعب الوسط ماركو فيراتي متوسط ميدان النادي الباريسي منذ موسمين.

وكان ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، أعلن أخيرًا عن بقاء مبابي بنسبة 200% في إشارة إلى عدم تخليه عن اللاعب في الصيف الحالي.

ويعتبر صاحب الـ20 عامًا أحد ألمع نجوم الكرة الأوروبية، إذ استطاع باريس سان جيرمان أن يخطف الأنظار منذ أن كان في صفوف موناكو، وهذا ما جعل إدارة نادي العاصمة تحصل على خدماته في صفقة وصلت قيمتها 135 مليون يورو.