فرناندو توريس يختتم مسيرته الكروية بمواجهة إنييستا وديفيد فيا في اليابان

قال المهاجم الإسباني فرناندو توريس، اليوم الأحد، إنه سيختتم مسيرته كلاعب بأفضل طريقة ممكنة حيث سيواجه مواطنيه أندريس إنييستا وديفيد فيا في مباراة بالدوري الياباني لكرة القدم في أغسطس آب المقبل بعد أن قرر الاعتزال قبل أن يستسلم جسده.

وأوضح توريس (35 عامًا)، لاعب أتلتيكو مدريد وليفربول وتشيلسي وميلان السابق، في مؤتمر صحفي، أنه سينهي مشواره بالملاعب عندما يلعب فريقه ساغان توسو ضد ضيفه فيسيل كوبي الذي يضم إنييستا وفيا يوم 23 أغسطس آب.

وفاز الثلاثي مع إسبانيا بكأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

وقال توريس: ”سبب الاعتزال شخصي. شعرت من الناحيتين البدنية والذهنية بأنني قريب من دخول مرحلة لن أقدم فيها ما أطمح إليه من مستوى، ولا أريد أن تصل هذه المرحلة“.

وأضاف: ”لا أريد النظر إلى الوراء لأجد نفسي في المستوى الذي لا أريده. كان قرارًا سهلًا“.

Fernando Torres is holding a press conference for his retirement.

And Sagan Tosu announced he’ll work with #SaganTosu as an advisor after his retirement.#jleague https://t.co/gz1Xux53x6

— Kei_photo (@twinglish) June 23, 2019