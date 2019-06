فرناندو توريس مهاجم منتخب إسبانيا وأتلتيكو مدريد يعتزل كرة القدم

أعلن الإسباني فرناندو توريس الفائز بكأس العالم اعتزاله كرة القدم، اليوم الجمعة، لينهي مسيرة مذهلة استمرت 18 عامًا.

ولعب توريس، الذي أحرز أكثر من 100 هدف على مدار فترتين مع أتلتيكو مدريد محطة البداية بمسيرته، في إنجلترا مع ليفربول وتشيلسي بالإضافة إلى ميلان الإيطالي.

ورحل عن أتلتيكو إلى ساغان توسو الياباني في يوليو الماضي، لكنه عانى للوصول إلى المستوى الذي كان يقدمه مع فريقه الإسباني وليفربول.

وكتب اللاعب، البالغ من العمر 35 عامًا، بحسابه في ”تويتر“: ”بعد 18 عامًا مثيرة جاء الوقت لاعتزال كرة القدم“، مشيرًا إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في اليابان يوم الأحد لشرح أسباب قراره.

وشارك توريس في مباراته الأولى مع إسبانيا في 2003 وأحرز هدف الفوز ببطولة أوروبا 2008 في النهائي ضد ألمانيا، قبل أن يساهم في فوز بلاده بكأس العالم 2010 لأول مرة في تاريخها.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu

— Fernando Torres (@Torres) June 21, 2019