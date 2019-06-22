تقرير: 3 شروط من نادي برشلونة لإعادة نيمار

عبّر النجم البرازيلي نيمار عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة، حسب عدة تقارير إعلامية. ويثير اللاعب الجدل بين رفض الأنصار والأعضاء لعودته وترحيب اللاعبين الكبار في الفريق.

وبحسب صحيفة “ أس“، فإن إدارة برشلونة تضع 3 شروط للبدء في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل تحقيق رغبة النجم البرازيلي في العودة للكامب نو مجددًا.

ويطالب برشلونة نيمار بتخفيض راتبه، حيث يتقاضى مبلغ 30 مليون يورو سنويًا في الفريق الفرنسي، وهو المبلغ الذي لا تستطيع إدارة برشلونة دفعه.

ويتعلق الشرط الثاني بتنازل نيمار عن القضايا التي رفعها ضد برشلونة، والتي يطالب من خلالها ببقية مستحقاته من عملية تمديد عقده حين كان لاعبًا في النادي الكتالوني، والتنازل أيضًا عن المبلغ الذي يثير الخلاف والبالغ 26 مليون يورو.

ويبقى الشرط الثالث مهمًا لمنح برشلونة فرصة التفاوض مع الفريق الفرنسي، ويقضي بخروج نيمار علنًا للإعلان عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة، مع التأكيد على أنه أخطأ حين قرر الرحيل صيف 2017.

ورغم رغبة برشلونة في استعادة نجمه السابق، لكن تقارير إعلامية فرنسية أكدت أن باريس سان جيرمان غير مستعد لتخفيض شروطه المالية للتخلي عنه، ويصر على مبلغ 300 مليون يورو كقيمة للاعب.

ودفع باريس سان جيرمان قيمة فسخ عقد نيمار مع برشلونة، وهي 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم العام 2017.