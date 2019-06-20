ظهور المشجعة الشهيرة لاريسا ريكيلمي في مباراة الأرجنتين ضد باراغواي (فيديو وصور)

خطفت الأرجنتين نقطة ثمينة أمام باراغواي، بالتعادل 1-1، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية لبطولة كوبا أمريكا لكرة القدم.

ولكن المباراة المثيرة، التي خطف فيها منتخب التانغو التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، لم تكن مثيرة فقط على أرض الملعب، ولكن الإثارة كانت أيضاً في مدرجات ملعب ”جوفيرنادور ماغاليس“ بمدينة ”بيلو هوريزونتي“ البرازيلية، والذي استضاف المباراة.

وكانت عارضة الأزياء والممثلة المسرحية الباراغوانية لاريسا ريكيميلي، نجمة مباراة الأرجنتين وباراغواي، في المدرجات، بعد أن خطفت الأضواء بشدة.

وتعتبر لاريسا واحدة من أشهر المشجعات حول العالم، حيث طالما خطفت الأضواء في مدرجات ملاعب أمريكا الجنوبية، غير أنها اختفت خلال السنوات الأخيرة.

وظلّت المشجعة الشهيرة تغني طوال المباراة تشجيعاً لمنتخب بلادها.

وكادت لاريسا ريكيميلي ألا تحضر اللقاء، نتيجة الزحام المروري الشديد في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، وقالت: ”كنت أشعر بالتوتر الشديد نتيجة الزحام المروري المروّع في المدينة، والقلق من عدم اللحاق بالمباراة“.

وحرصت الجماهير بمختلف جنسياتها على التقاط الصور مع لاريسا ريكيميلي قبل المباراة.

وبعد اللقاء، أعربت لاريسا ريكيميلي عن أسفها لعدم فوز باراغواي بالمباراة، خاصة بعد أن أهدر ديرليس غونزاليز، لاعب المنتخب الباراغوياني ركلة جزاء في الدقيقة 63.

وقالت لاريسا ريكيميلي: ”كلي أمل أن نفوز على كولومبيا في المباراة الأخيرة من المجموعة، ونتأهل إلى دور الثمانية لكوبا أمريكا، نريد أن نثبت للجميع أننا لا نخشى أحداً“.

وسوف تحضر لاريسا ريكيميلي مباراة باراغواي وكولومبيا، المقررة إقامتها في السلفادور جنوب البرازيل، يوم الأحد المقبل.