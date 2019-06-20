beIN sports: ليونيل ميسي أقل من الصفر (فيديو)

شن نبيل معلول، محلل قنوات بي إن سبورتس هجومًا عنيفًا على ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين، بسبب أدائه خلال مباراة منتخب الأرجنتين ضد باراغواي في كوبا أمريكا.

ودار نقاش بين الثنائي هيثم فاروق ونبيل معلول، بعدما قال الأخير إن ميسي صفر أو أقل من الصفر.

واعترض هيثم فاروق أولاً، ثم اتفق مع وصف معلول.

وعلى الرغم من تقديم أداء متواضع آخر في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم حافظت الأرجنتين على آمال التأهل إلى دور الثمانية بين أيديها بعد التعادل 1-1 مع باراغواي الليلة الماضية.

وأدرك ليونيل ميسي قائد الأرجنتين التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد لمسة يد ضد إيفان بيريس تدخل حكم الفيديو المساعد لاحتسابها.

وتقدمت باراغواي عبر ريتشارد سانشيز بتسديدة منخفضة في الدقيقة 37 بعد انطلاقة رائعة من ميجيل ألميرون من الناحية اليسرى.

وحصلت باراغواي على ركلة جزاء بعد ذلك بدقائق لكن الحارس فرانكو أرماني أبعد تسديدة ديرليس جونزاليز.

وتتذيل الأرجنتين المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة من مباراتين لكنها تستطيع التأهل لدور الثمانية لو فازت على قطر صاحبة المركز الثالث في آخر مباريات المجموعة يوم الأحد.

ولن يفيد الأرجنتين أي نتيجة سوى الفوز على بطلة آسيا وإلا ستودع البطولة وسيطول انتظار ميسي للقبه الأول مع بلاده.

وضمنت هذه النتيجة لكولومبيا صدارة المجموعة بست نقاط بتغلبها 1-صفر على قطر.