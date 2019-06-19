باريس سان جيرمان يطلب مبلغًا تعجيزيًا مقابل بيع نيمار

كشفت صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية القيمة التي حددها نادي باريس سان جيرمان لبيع نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن باريس سان جيرمان لن يبيع نيمار بأقل من 300 مليون يورو.

وكان نيمار قد انتقل إلى سان جيرمان من برشلونة صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة البلوغرنا، ليكون أغلى لاعب في العالم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن المقابل الذي يطلبه سان جيرمان لبيع نيمار ”تعجيزي“، إلا أنه يمكن أن يكون مناورة من جانب القطري ناصر الخليفي رئيس النادي، والذي وافق على بيع نيمار، من أجل الحصول على أعلى مقابل من الصفقة.

وارتبط نيمار بالعودة مرة أخرى إلى برشلونة، بعد أن قالت تقارير إنه بعث رسالة إلى الخليفي، قال فيها إنه لا يريد الاستمرار في باريس سان جيرمان، ويرغب في العودة إلى منزله، برشلونة، الذي لم يكن يتعين عليه أن يرحل منه على الإطلاق.

وذكرت وسائل إعلام أخرى، مثل صحيفة ”آس“ الإسبانية، أن نيمار بدأ بالفعل في اتخاذ أولى خطواته نحو العودة إلى كامب نو، معقل برشلونة، في حين أكدت صحف أخرى أن النجم البرازيلي بدأ بالفعل في البحث عن منزل في المدينة الإسبانية.