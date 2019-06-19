ماركا تضع سيناريو جديدًا لتصريحات ناصر الخليفي حول نيمار ومبابي

ذكرت صحيفة “ ماركا “ أن فريق باريس سان جيرمان لن يضع نجمه البرازيلي نيمار في مزاد علني، ولا يرغب في رحيله عن الفريق رغم تصريحات الرئيس القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي، والتي أكد من خلالها أن الباب مفتوح أمام كل نجم لا يرغب في البقاء ولا يؤمن بالمشروع، في إشارة لنيمار ومبابي.

وبحسب الصحيفة، فتصريحات ناصر الخليفي حول تصرفات النجوم في الفريق كانت بهدف إثارة انتباههم لتصرفاتهم، ورسالة مباشرة من المدير الرياضي الجديد البرازيلي ليوناردو لمواطنه نيمار على وجه التحديد.

ويعتبر خبر ماركا، سيناريو جديدًا تمامًا، حيث اعتبرت تقارير أوروبية عديدة تصريحات الخليفي بمثابة قبول التفاوض حول النجمين.

وعكس المدير الرياضي السابق هنريكي المقال، فالمدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان ليوناردو، يتمتع باحترام كبير في غرف الملابس، ويملك طريقة جيدة في التواصل مع اللاعبين، وهي الطريقة التي افتقدها الفريق سابقًا وأدت لمشاكل مع عدة لاعبين أبرزهم الثنائي حاتم بن عرفة وأدريان رابيو.

ولا يرغب باريس سان جيرمان في رحيل نيمار، بل يرغب في مشاركته بشكل كبير وأكثر مسؤولية في مشروع الفريق، وفي حال رغبته وإصراره على الرحيل سيتم بيعه، لكن ليس بمبلغ أقل من المبلغ الذي دفع من أجله.

ويعرف باريس سان جيرمان أن مبلغًا تاريخيًا سيعيق رحيل نيمار؛ لأنه لا يوجد سوى فريقين أو 3 بإمكانهم دفع أكثر من 220 مليون يورو وحتى برشلونة سيجد صعوبة في دفع المبلغ.