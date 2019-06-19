عناوين الصحف الرياضية العالمية: نيمار يريد العودة إلى منزله.. وبوغبا ينتظر مكافأة من مانشستر يونايتد

شكل خبر القبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، على خلفية اتهامات بالفساد في ملف مونديال قطر 2022، وصفقات ريال مدريد وبرشلونة، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بمونديال فرنسا 2019 للسيدات وكوبا أمريكا وأمم أوروبا تحت 21 عامًا ومصير البرازيلي نيمار.

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بتقديم النجم الصاعد البرازيلي رودريغيو جوس، الذي قال: ”لا أريد أن أكون نيمار ريال مدريد، أريد أن أكون رودريغو ريال مدريد“.

كما اهتمت بتعزيزات أتلتيكو مدريد القريبة، البرتغالي جواو فيليكس والإسباني ماركوس لورينتي، وكتبت: ”لورينتي هو المفضل لتعويض رحيل رودري“.

سبورت

اهتمت سبورت بوضع نيمار في سوق الانتقالات واهتمامات برشلونة، وكتبت: ”غرفة الملابس تقول نعم لنيمار“.

كما تحدثت عن الاتفاق بين برشلونة وفالنسيا على الصفقة التبادلية للحارسين الهولندي ياسبر سيليسن والبرازيلي نيتو.

الصحيفة اهتمت أيضًا بالقبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني على خلفية مونديال قطر 2022، وكوبا أمريكا من خلال لقاء الأرجنتين ونجمه ميسي أمام الباراغواي.

موندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بمستقبل البرازيلي نيمار وكشفت عن رسالته لمسؤولي باريس سان جيرمان، حيث قال: ”لا أريد اللعب هنا، أريد العودة لمنزلي الذي لم يكن يجب أن أغادره“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن مستقبل الفرنسي عثمان ديمبلي في ظل تطورات سوق برشلونة والصفقة التبادلية بين برشلونة وفالنسيا حول الحارسين سيليسن ونيتو.

كما تحدثت عن التحقيق مع بلاتيني على خلفية قضية منح قطر تنظيم مونديال 2020 ولقاء المنتخب الأرجنتيني أمام البارغواي في كوبا أمريكا، وكتبت: ”ميسي والأرجنتين مطالبان بردة فعل أمام باراغواي“.

آس

ركزت الصحيفة على تقديم ريال مدريد لنجمه الشاب البرازيلي رودريغو وقرب مغادرة روريغو لاعب أتلتيكو مدريد نحو مانشستر سيتي، وكتبت: ”رودريغو الليغا.. وروريغو يذهب“.

الصحف البريطانية

ذا صن

اهتمت الصحيفة برغبة الفرنسي بول بوغبا بالحصول على مكافأة من مانشستر يونايتد رغم إعلان رغبته في الرحيل وكتبت: ”أعطِ بوغبا مكافأة: بوغبا ينتظر مكافأة بـ 3،8 مليون جنيه إسترليني بعد أيام من إعلانه رغبته في الرحيل“.

كما تحدثت الصحيفة عن القبض على الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق ليويفا، بتهمة فساد في قضية منح قطر مونديال 2022.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة باعتقال الفرنسي ميشيل بلاتيني على خلفية ملف احتضان قطر لمونديال 2022، وكتبت: ”بلاتيني عودة الشعلة“، و“بلاتيني اعتقل بسبب قطر“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديللو سبورت

اهتمت الصحيفة بصفقة الكولومبي جيمس رودريغيز من ريال مدريد نحو نابولي، قائلة: ”جيمس – نابولي: لقد تمت“.

كما تحدثت عن اعتقال الفرنسي ميشيل بلاتيني بتهمة فساد في ملف قطر 2022 وتأهل منتخب إيطاليا للسيدات لدور الـ16 في مونديال فرنسا، ولقاء المنتخب الإيطالي تحت 21 عامًا أمام بولندا، الذي قربه من أولمبياد طوكيو 2020.

توتو سبورت

اهتمت الصحيفة بلقاء تقديم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري من قبل يوفنتوس، مؤكدة أنه سيكون تقديمًا كبيرًا ووصفته بـ“كريستيانو ساري“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل منتخب إيطاليا للسيدات لدور الـ16 من كأس العالم فرنسا 2019، وكتبت: ”إيطاليا كبيرة“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء إيطاليا وبولندا في أمم أوروبا تحت 21 عامًا، وكتبت: ”نصف النهائي ينتظرك“.