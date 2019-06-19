ريال مدريد يقدم الفرنسي فيرلاند ميندي لاعبًا رسميًّا في الفريق (فيديو)

قدم نادي ريال مدريد، يوم الأربعاء، لاعبه الجديد الفرنسي فيرلاند ميندي، إلى جماهير ”سانتياغو برنابيو“، بعدما اجتاز الكشف الطبي بنجاح، موقعًا على عقود الانضمام للنادي الملكي.

ووفقًا للحساب الرسمي لريال مدريد على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، فإنَّ ميندي أجرى الاختبارات الطبية واجتازها بنجاح، قبل أن يتم تقديمه، اليوم الأربعاء، للجماهير ووسائل الإعلام.

كان ريال مدريد، تعاقد مع ميندي، من صفوف ليون، الأسبوع الماضي، بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، حتى صيف 2025.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة صفقة انتقال ميندي من ليون إلى صفوف ريال مدريد تبلغ 50 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع 5 لاعبين هم: إيدين هازارد من تشيلسي، ورودريغو من سانتوس، وإيدير ميليتاو من بورتو، ولوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وفيرلاند ميندي من ليون.

???? EN DIRECTO | @ferland_mendy llega al antepalco del Bernabéu acompañado de Florentino Pérez. (Vía @EduAguirre7) pic.twitter.com/V8xoADG6V3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 19, 2019

???? ¡PRESENTADO! @ferland_mendy y Florentino Pérez posan con la camiseta del Madrid ante los medios de comunicación. (Vía @EduAguirre7) pic.twitter.com/tXzj4rYvZk — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 19, 2019