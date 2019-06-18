ريال مدريد يكشف موعد تقديم فيرلاند ميندي لجماهير ”سانتياغو برنابيو“

أزاح ريال مدريد الإسباني الستار عن موعد تقديم لاعبه الجديد فيرلاند ميندي، القادم من فريق ليون الفرنسي.

وكان النادي الإسباني قد أعلن تعاقده مع ميندي، الأربعاء الماضي، بعقد يمتد لـ6 مواسم، وينتهي في صيف 2025، مقابل 48 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين كمتغيرات.

ونشر نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي بيانًا قال فيه إن ميندي سيتم تقديمه، غدًا الأربعاء، كلاعب رسمي للفريق.

وأوضح النادي أن ميندي سيعقد مؤتمرًا صحفيًا، كما سيخطو خطواته الأولى في ملعب ”سانتياغو برنابيو“ بقميص الفريق الملكي.

يُذكر أن ميندي كان خامس صفقات ريال مدريد في الانتقالات الصيفية الحالية، بعد كل من البرازيليين رودريغو جوش وإيدير ميليتاو والبلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش.