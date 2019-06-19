مراسل ”سكاي سبورتس“ يسخر من تقارير عودة نيمار إلى نادي برشلونة

سخر كافيه سولهيكول، مراسل شبكة ”سكاي سبورتس“ من الأنباء التي تحدثت عن عودة البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة في صفقة تبادلية ضخمة.

وذكرت تقارير صحفية عديدة، يوم الثلاثاء، أن البرازيلي نيمار، يقترب من العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني ناديه السابق هذا الصيف.

وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ الإنجليزية فإن نيمار يريد مغادرة نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف، بعد موسمين فقط من الانتقال إليه، والعودة إلى برشلونة مرة أخرى.

ونقلت الصحيفة عن شبكة ”غلوب سبورت“ العالمية، معلومات بأن باريس سان جيرمان سيطلب الحصول على مبلغ قيمته 90 مليون جنيه استرليني أي حوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى الحصول على خدمات أحد هؤلاء اللاعبين الثلاثة، عثمان ديمبلي، إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي.

وهو ما رد عليه ”سولهيكول“ عبر حسابه على تويتر، قائلًا: ”برشلونة سيتعاقد مع نيمار مقابل 89 مليون جنيه بالإضافة إلى أومتيتي وديمبلي وراكيتيتش و5 حلقات ذهبية و4 طيور ناطقة و3 دجاجات فرنسية وسلحفتين وشجرة كمثرى!“.

ويمتد عقد نيمار الحالي مع الفريق الباريسي حتى يونيو 2022؛ ما يسمح لباريس سان جيرمان بالمزايدة على سعر اللاعب هذا الصيف.

ورحل نيمار عن صفوف النادي الكتالوني إلى سان جيرمان، في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، في صفقة هي الأغلى في تاريخ الساحرة المستديرة.