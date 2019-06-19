برنامج ”الشرينغيتو“: ميسي رفض ضم غريزمان وطالب بعودة نيمار إلى نادي برشلونة

كشف الصحفي إدواردو إندا، في برنامج ”El Chiringuito“ الإسباني الشهير، عن مفاجأ تخص صفقتي الفرنسي أنطوان غريزمان والبرازيلي نيمار، اللذين يتواجدان على طاولة برشلونة للتعاقد معهما أو مع أحدهما خلال الصيف الحالي.

وحسب الصحفي، فالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد الأول للفريق، أخبر إدارة برشلونة باعتراضه على التعاقد مع جناح أتلتيكو مدريد الفرنسي أنطوان غريزمان في الصيف الحالي.

ويرغب النجم الأرجنتيني في عودة النجم البرازيلي نيمار، الذي عبر عن رغبته في الرحيل عن باريس سان جيرمان.

وحسب صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ فالنجم البرازيلي قال لإدارة باريس سان جيرمان: ”لا أريد اللعب هنا، أريد العودة لمنزلي الذي لم يكن يجب أن أغادره“، في إشارة لرغبته في العودة لبرشلونة.

وما زال نيمار يرتبط بعلاقة وطيدة مع ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، حيث كشفا أخيرًا عن تواصلهم ضمن مجموعة عبر تطبيق ”واتساب“.

وحسب قناة ”GOL“ البرازيلية فالنجم نيمار اتصل بملاك منزله السابق في برشلونة لمعرفة إن كان فارغًا ليعود إليه مجددًا.

وحسب القناة فنجم باريس سان جيرمان الحالي بدأ إجراءات العودة لبرشلونة ويبحث عن إقامة في المدينة هذا الصيف في أفق العودة مجددًا.