بارتوميو رئيس نادي برشلونة: لم نتحدث مع غريزمان ولا يوجد أي اتفاق بيننا

نفى جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، وجود أي اتفاق بينه وبين الفرنسي أنطوان غريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد السابق، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال بارتوميو، في تصريحات نلقتها وسائل إعلام إسبانية: ”لقد قلنا ذلك دائمًا، لم نتحدث مع غريزمان، لا يوجد شيء، سنرى كيف سيتطور السوق هذه الأيام والأسابيع المقبلة“.

وأضاف: ”في السوق نحن نفعل ذلك بإدارة بطيئة وآمنة، لدينا أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، نحن نتحدث دائمًا، وننفذ الإستراتيجية، وننظر -أيضًا- إلى شباب الرديف، هناك بعض اللاعبين يمكنهم الصعود للفريق الأول“.

وتابع: ”نحن نعمل بهدوء، سيكون هناك تعاقدات، وأيضًا خروج بعض اللاعبين“.

وكان ميغل أنخيل جيل مارين، الرئيس التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد، أكد أن برشلونة سيفعّل خلال الفترة المقبلة اتفاقه بشأن ضم غريزمان، والذي يعود إلى شهر مارس/آذار الماضي.

ولكن صحيفة ”سبورت“ الكتالونية نشرت تقريرًا أكدت خلاله أنه لا يوجد أي اتفاق بين برشلونة وغريزمان، مشيرة إلى أن تصريحات مسؤول أتلتيكو مدريد جاءت للضغط على البارسا من أجل تسريع عملية ضم اللاعب للحصول على أموال من الصفقة.

وأضافت أن أتلتيكو مدريد يستعد لضم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مهاجم بنفيكا مقابل 120 مليون يورو، الصفقة التي سيمولها من حصيلة بيع غريزمان لبرشلونة حال حدوث الأمر.

وكشفت الصحيفة أن خورخي مينديز، وكيل أعمال فيليكس، هدد إدارة أتلتيكو مدريد بتحويل وجهة اللاعب إلى نادٍ آخر، في حال عدم حسم الصفقة سريعًا وتوفير أموالها.

يذكر أن تقارير إسبانية أكدت أن برشلونة سيعلن التعاقد مع اللاعب بعد انخفاض قيمة الشرط الجزائي في عقده من 200 إلى 120 مليون يورو، بداية من الـ 1 من يوليو/تموز.