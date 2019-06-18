وكيل غاريث بيل: زيدان قرر الاستغناء عنه.. ولن يرحل إلا بعرض استثنائي

شدد جوناثان بارنيت، وكيل غاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، على أن موقف اللاعب معقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنغي.

وقال بارنيت في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“، يوم الثلاثاء: ”هناك فرصة لفوزي في أسكوت (سباق خيل بريطاني) أكثر من رحيل بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد“.

وأضاف: ”انتقال بيل بنظام الإعارة لن يحدث هذا الصيف“.

Gareth Bale will not leave Real Madrid on loan this summer, the Welshman’s agent has told Sky Sports News. — Sky Sports News (@SkySportsNews) June 18, 2019

وتابع: ”بيل يحب التواجد في إسبانيا، ورحيله فقط يعتمد على وجود عرض استثنائي، ولكننا لن نتفاوض لإعارته“.

وأتم: ”موقف بيل في ريال مدريد لم يتحسن بعد، خاصة وأن زيدان قد قرر الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الحالية، لذلك علينا أن ننتظر ونرى ما سيحدث في الأيام المقبلة“.

وذكرت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، أن بطل بايرن ميونخ، الدوري الألماني، يسعى إلى استعارة خدمات اللاعب الويلزي هذا الصيف، وهو ما نفاه وكيله.

يذكر أن بيل لم يعد يلعب دورًا في ريال مدريد في التشكيل الجديد تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، ومن المحتمل أن يترك النادي، وكان بارنيت صرح مؤخرًا بأن بيل يرغب في استيفاء مدة عقده مع النادي الملكي، التي لا تزال ممتدة لثلاث سنوات.