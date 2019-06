وكيل غاريث بيل: زيدان قرر الاستغناء عنه.. ولن يرحل إلا بعرض استثنائي

شدد جوناثان بارنيت، وكيل غاريث بيل، جناح ريال مدريد الإسباني، على أن موقف اللاعب معقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنغي.

وقال بارنيت في تصريحات لشبكة ”سكاي سبورتس“، يوم الثلاثاء: ”هناك فرصة لفوزي في أسكوت (سباق خيل بريطاني) أكثر من رحيل بيل على سبيل الإعارة من ريال مدريد“.

وأضاف: ”انتقال بيل بنظام الإعارة لن يحدث هذا الصيف“.

Gareth Bale will not leave Real Madrid on loan this summer, the Welshman’s agent has told Sky Sports News.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) June 18, 2019