وكيل غاريث بيل يكشف حقيقة عرض بايرن ميونخ لضم موكله

نفلى جوناثان بارنيت وكيل اللاعب الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني، حقيقة العرض المقدم من بايرن ميونخ الألماني، لضم موكله في سوق الانتقالات الصيفي.

وتحدثت تقارير إسبانية عن رغبة بايرن ميونخ في التعاقد مع بيل، على سبيل الإعارة، مع التكفل بدفع راتبه كاملًا.

ويبدو مستقبل بيل في ريال مدريد غامضًا، في ظل عدم رغبة المدرب الفرنسي زين الدن زيدان، مدرب ريال مدريد، في الاعتماد عليه، والتعاقد مع لاعبين جدد.

ونفى بارنيت في تصريحات نقلتها شبكة ”ESPN“، اليوم الإثنين، حقيقة وجود عرض من النادي البافاري لضم موكله، ووصف هذه التقارير بالهراء.

ولم ينل بيل، البالغ من العمر 29 عامًا، إعجاب جماهير ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الملكي، صيف العام 2013، قادمًا من توتنهام الإنجليزي، بصفقة قياسية آنذاك بلغت قيمتها 101 مليون يورو.

وشارك بيل في 231 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 102 هدف، وصنع 64، وفي الموسم الحالي سجل بيل 14 هدفًا وصنع 6 في 42 مباراة.