باريس سان جيرمان ينقض على ”هدف“ ريال مدريد في الميركاتو

قالت صحيفة ”صن“ البريطانية، إن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يستعد لدخول سباق التعاقد مع بول بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، مستعد لتلبية طلبات مانشستر يونايتد المادية في الصفقة، خاصة إذا تمكن بطل فرنسا من بيع البرازيلي نيمار دا سيلفا بمقابل جيد.

وأكدت الصحيفة، أن الخليفي أبدى استعداده لدفع 150 مليون جنيه إسترليني لضم بوغبا، وهو المقابل الذي يريد مانشستر يونايتد الحصول عليه لبيع اللاعب الفرنسي الدولي، المتوج ببطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا 2018 برفقة منتخب بلاده.

ومضت تقول: ”يتمتع مينو رايولا، مدير أعمال بوغبا، بعلاقات طيبة للغاية مع مسؤولي باريس سان جيرمان، لأنه أحد الأسباب القوية التي عززت فرص انضمام المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت إلى بطل فرنسا، في ظل المنافسة الشديدة مع برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي“.

ولا يزال ريال مدريد الوجهة الأقرب لضم بوغبا، إضافة إلى يوفنتوس، الذي يريد استعادة نجمه السابق، ولكن لا تزال الأمور في يد إدارة مانشستر يونايتد، التي لن تفرّط في اللاعب بسهولة، أو بمقابل غير مناسب.

وأشارت تقارير إلى أن ريال مدريد لا يرغب في دفع أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم بوغبا.