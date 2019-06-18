تقرير: ريال مدريد لن يدفع أكثر من هذا المبلغ للتعاقد مع بول بوغبا

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن إدارة ريال مدريد خطت أول خطوة في سعيها للتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا من مانشستر يونايتد لتحقيق رغبة مواطنه المدرب زين الدين زيدان.

وبحسب الصحيفة، فإن إدارة ريال مدريد ليست مستعدة لدفع أكثر من 90 مليون جنيه استرليني مقابل ضم النجم الفرنسي، وهو مبلغ أكثر بمليون جنيه استرليني عما دفعه مانشستر يونايتد ليوفنتوس للتعاقد مع اللاعب قبل 3 مواسم.

ورغم كون إدارة مانشستر يونايتد عبرت عن رغبتها في عدم بيع اللاعب، لكنه يصر على الرحيل نحو تحدٍ جديد في ظل عدم تأهل الفريق الإنجليزي لدوري أبطال أوروبا وتقليص الرواتب بنسبة 25 في المئة.

ويحتاج سولشاير للجلوس مع المدير التنفيذي للفريق لحل مشكلة النجم الفرنسي واتخاذ قرار بشأنه، خصوصًا أن اللاعب عبر عن رغبته في الرحيل ولم يتبق سوى موسمين في عقده.

ويعود مانشستر يونايتد للتدريبات يوم 1 تموز / يوليوز القادم ويحاول في سوق الانتقالات التعاقد مع لاعبين جدد. وقد تساعد أموال بوغبا في تحقيق بعض أهداف الفريق.

وحدد مانشستر يونايتد 150 مليون جنيه استرليني للتخلي عن بول بوغبا، لكن، لا يوفنتوس ولا ريال مدريد المهتمان بالتعاقد معه مستعدان لدفع المبلغ.