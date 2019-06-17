هل كان تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني 2016/2017 نتيجة تلاعب؟

كشف كارلوس أراندا لاعب ريال مدريد السابق عن حدوث تلاعب في نتيجة المباراة الأخيرة للدوري الإسباني موسم 2016/2017، وهو آخر المواسم التي تُوِّج بها ريال مدريد بلقب الدوري.

وكشفت صحيفة ”البايس“ الإسبانية عن أن آخر مباراة لريال مدريد في الدوري في هذا الموسم كانت أمام مالاغا يوم 21 مايو 2017 ولم يتم حسم اللقب بعد، وفاز خلالها ريال مدريد 2/0 خارج أرضه سجلهما كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما في الدقيقة الثانية و55.

ووفقًا للمحادثات التي كشفتها الشرطة، اتفق أراندا مع خوسيه لويس غارسيا بوزو (ريكو) لاعب ليغانيس الحالي، وكلاهما مولود في مالاغا، على عدد محدد من الركلات الركنية خلال المباراة، وقد تحدث أراندا مع ريكو في اليوم التالي للمباراة عبر الهاتف للشكوى منه.

وانتهت المباراة في الواقع باحتساب 16 ركلة ركنية 9 منها لمالاغا و7 لريال مدريد الذي تُوج عقب هذه المباراة باللقب الوحيد لزين الدين زيدان بالدوري كمدرب مع النادي الملكي.

ووفقًا للشرطة، فإن هذه المباراة ليست الوحيدة التي حدث فيها التلاعب، حيث ثبت من مراقبة هاتف ريكو أنه حصل على أجر مقابل تفويت عدد من المباريات وتحقيق نتيجة معينة.

ويبدو أن أراندا كان يحرك ريكو للتلاعب في المباريات، حيث دار حوار بينهما عن مباراة مالاغا وإشبيلية التي انتهت بخسارة مالاغا 2/4.

وقد أمر القاضي بمراقبة هاتف ريكو بعد تلقيه تقريرًا من الشرطة، لوحظ فيه أن لاعب ليغانيس الحالي واقع ”تحت سيطرة أراندا“.