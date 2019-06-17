ريال مدريد يكشف رسميًا موعد تقديم صفقته الجديدة رودريغو جوس

كشف نادي ريال مدريد في بيان رسمي، يوم الإثنين، موعد تقديم صفقته الجديدة رودريغو جوس، المنتقل من صفوف سانتوس في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتوصلت إدارة الميرنغي مع نظيرتها البرازيلية لاتفاق رسمي في العام الماضي؛ للحصول على خدمات المهاجم الشاب، ولكن بداية من يونيو 2019 بمقابل مادي قيمته 45 مليون يورو.

وجاء البيان الجديد اليوم على موقع ريال مدريد الرسمي، ليعلن موعد تقديمه الرسمي أمام الصحافة والجمهور الإسباني.

وحدد بطل أوروبا التاريخي يوم غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية، موعدًا لتقديم لاعبه البرازيلي الجديد بملعب ”سانتياغو برنابيو“.

ونجح فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، حتى الآن في ضم 5 صفقات جديدة لناديه الإسباني، وهم: إدين هازارد، لوكا يوفيتش، وفيرلاند ميندي، وإيدير ميليتاو، وأخيرًا رودريغو.