كأس العالم للسيدات.. شبيهة فان دايك تتألق وبكاء وسعادة في معسكر الصين

حجزت الصين أول مقعد بين 4 للمنتخبات صاحبة المركز الثالث في دور المجموعات بدور الـ16 في كأس العالم للسيدات بعد تساويها في رصيد النقاط مع إسبانيا ضمن المجموعة الثانية.

ويتأهل صاحبا أول مركزين في 6 مجموعات إلى دور الـ16، ويضاف إليهم أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث وقد ضمن الصين أول مقعد.

وتأهلت ألمانيا إلى الدور الثاني في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بـ3 انتصارات في 3 مباريات، في حين حلت إسبانيا ثانية بـ4 نقاط.

وحصدت الصين 4 نقاط أيضًا لكنها حلت ثالثة بفارق هدف واحد عن إسبانيا وهو الأمر الذي دفع المدير الفني للفريق الآسيوي للبكاء وكذلك حارسة المرمى بينغ شيمينغ أفضل لاعبة في المباراة.

واعترف المدير الفني للصين باتساع الفجوة مع المنتخبات الكبرى بصرف النظر عن المنافسين وطالب بتوالي الأجيال حتى تستطيع الصين التنافس في مونديال السيدات.

فرنسا بالعلامة الكاملة

وفي المجموعة الأولى واصلت فرنسا صاحبة الأرض والجمهور انتصاراتها لتحقق الفوز الثالث على التوالي عندما تغلبت بهدف من ركلة جزاء على نيجيريا بفضل المدافعة العملاقة ويندي رينار التي يشبهها الكثيرون بالهولندي فيرغيل فان دايك مدافع ليفربول.

وأحرزت ويندي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 من محاولتها الثانية لتسديد ركلة الجزاء حيث تصدت شيماكا نادوزي حارسة نيجيريا للمحاولة الأولى لكن حكمة اللقاء قررت إعادة الركلة لتحرك الحارسة قبل التسديد ونجحت شبيهة فان دايك في هز الشباك هذه المرة.

وفازت ويندي رينار بجائزة أفضل لاعبة في المباراة بفضل الهدف الذي سجلته حيث بدلت الزاوية بعد محاولتها الأولى الفاشلة.

وفي المباراة الثانية سجلت النرويج هدفين من ركلتي جزاء بواقع ركلة في كل شوط لتحتل المركز الثاني في المجموعة بـ6 نقاط بعد انتصارها بهدفين مقابل هدف على كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بدون نقاط بينما ودعت نيجيريا البطولة بـ3 نقاط حصدتها من فوز وحيد على كوريا الجنوبية.