صحيفة: نيمار يقترب من نادي برشلونة

أفادت تقارير صحفية برازيلية أن النجم نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يقترب من العودة إلى نادي برشلونة الإسباني.

وبحسب صحيفة ”globo“ البرازيلية، فإن نيمار قريب من العودة إلى برشلونة، وأن المفاوضات تسير بشكل جيد، ومن الممكن أن تتحقق الصفقة في يوليو المقبل.

ووفقًا للصحيفة البرازيلية، فإن برشلونة سيدفع لباريس سان جيرمان 100 مليون يورو، إضافة إلى لاعبين، بينهم صامويل أومتيتي وعثمان ديمبلي وإيفان راكيتيتش.

وفي مؤتمر صحفي قال جوسيب فيفيس المتحدث باسم برشلونة إنه لن يتحدث أبدًا عن نيمار أو أي شخص آخر؛ لأن ذلك يضر النادي ”.

وانضم نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، إلى باريس سان جيرمان، في سوق الانتقالات الصيفي للعام 2017، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده مع برشلونة، والتي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح نيمار أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

ويوم أمس قال ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، في تصريح لصحيفة ”ليكيب“ الفرنسية، إنه لن يمانع بيع نيمار؛ شرط الحصول على مبلغ مادي مغرٍ.

وانضم نيمار إلى برشلونة قادمًا من سانتوس البرازيلي العام 2013، وسجل للفريق 105 أهداف وصنع 77 في 186 مباراة، وأحرز مع الفريق عدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين.