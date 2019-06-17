تصريحات ناصر الخليفي تشعل الخلافات بين زيدان وبيريز في ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية الإثنين، إن تصريحات ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، أشعلت خلافًا بين إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز ومدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، بسبب ثنائي باريس سان جيرمان، نيمار وكيليان مبابي.

وأوضحت صحيفة ”ماركا“ أن تصريحات ناصر الخليفي بشأن مستقبل نيمار ومبابي، جعلت ”المستحيل ممكنًا“ ورسمت أيضًا ”السيناريو الحلم“، ومنحت الأول للتعاقد مع نيمار أو مبابي.

وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار ريال مدريد، أن زيدان يريد التعاقد مع مبابي، في حين تميل إدارة النادي الملكي للتعاقد مع نيمار، الذي يبدو أسهل من الناحية المالية.

وأردفت ”ماركا“ أن جماهير ريال مدريد تؤيد رأي زيدان، حيث عبر 93% في رغبتهم في إتمام التعاقد مع مبابي، في استفتاء على موقع الصحيفة على الإنترنت.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية“، أن ريال مدريد مستعد لتخفيض مطالبه المالية، لبيع لاعبه الويلزي غاريث بيل.

وأوضحت تقارير أن ريال مدريد جاهز للاستماع لعروض بقيمة 85 مليون يورو لبيع بيل، الذي يصر على رغبته في البقاء مع الفريق الملكي.

وأكد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال بيل أن موكله لن يرحل عن ريال مدريد ما لم يحصل على 51 مليون يورو، قيمة عقده في السنوات الثلاث المتبقية في عقده.