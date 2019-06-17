سخرية من وزن لويس سواريز نجم برشلونة خلال مباراة أوروغواي ضد الإكوادور (صور)

أثار المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز سخرية عدد من متابعي مباراة منتخب بلاده مع الإكوادور، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكوبا أمريكا 2019، التي تستضيفها البرازيل.

???? لويس سواريز خلال مباراة الاوروغواي امام الاكوادور pic.twitter.com/VaYqTHL2U4 — FCB World (@FCBW_A7) June 17, 2019

وظهر لويس سواريز، البالغ من العمر 32 عامًا، بوزن زائد واضح في المباراة، وظهرت علامات خفيفة للترهل على بطنه، الأمر الذي دفع بعض المتابعين للسخرية من مهاجم برشلونة الإسباني.

وتأتي سخرية المتابعين من وزن سواريز بعد تقرير لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“، تحدثت فيه عن أن اللاعب خسر بضعة كيلوغرامات في الأسابيع الماضية.

وانتهت المباراة بفوز أوروغواي 4/0 على الإكوادور، سجل منها لويس سواريز هدفًا في الشوط الأول، كما صنع الهدف الأول.

ورفع سواريز رصيده إلى 56 هدفًا في 105 مباريات، ليصبح الهداف الأول لأوروغواي في التاريخ، متفوقًا على كافاني الذي سجل هدفًا في 107 مباريات.

وين اللي يقولون سواريز نحفان ؟ pic.twitter.com/kpIaRAlf1M — استـغفـر الله ! (@FCBonic) June 17, 2019

مزعجينا لكم شهر سواريز نحف وسواريز رجع خمس سنوات وراء واخرتها كذا ؟ pic.twitter.com/W9cckqnntp — ععزُ totti (@3ziiz_16) June 16, 2019

الزوايا والحلاقة مغيرته، هذا سواريز الي نعرفه pic.twitter.com/TUuDntznKd — * (@Frameasme) June 17, 2019

وين اللي يقولون سواريز نحفان ؟ pic.twitter.com/kpIaRAlf1M — استـغفـر الله ! (@FCBonic) June 17, 2019

الزوايا والحلاقة مغيرته، هذا سواريز الي نعرفه pic.twitter.com/TUuDntznKd — * (@Frameasme) June 17, 2019

وش فيه سواريز نحف كذا pic.twitter.com/jxyeBMUdUO — ابراهيم (@zi9xiii) June 13, 2019