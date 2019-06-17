أوروغواي تُمطر شباك الإكوادور برباعية نظيفة في كوبا أمريكا (فيديو)

أمطر منتخب أوروغواي، مرمى نظيره الإكوادوري برباعية نظيفة في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) المقامة بالبرازيل.

دخل منتخب أوروغواي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس وهو ما تحقق في الدقيقة السادسة عبر نيكولاس لوديرو.

ومع حلول الدقيقة 33 أضاف أوروغواي الهدف الثاني عبر أدينسون كافاني، قبل أن يسجل لويس سواريز الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وهدأ الأداء نسبيًا من جانب لاعبي أوروغواي في شوط المباراة الثاني إلى أن جاءت الدقيقة 78 لتشهد الهدف الرابع بالنيران الصديقة عبر أرتورو مينا بالخطأ في مرماه.

بذلك، انتزع منتخب أوروغواي أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالبطولة القارية.

وتقام صباح الثلاثاء المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث تلعب اليابان مع تشيلي.

هدف ⚽️ بمهارة رائعة، لوديرو يهدي الأسبقية للأوروغواي بعد 6 دقائق تقريباً من انطلاق المباراة! ???????? 0 – 1 ????????#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/T2hC50z5WX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 16, 2019

كوبا امريكا | الاوروغواي 2 × 0 الاكوادور | هدف الثاني الاورغواي كافاني عاااااالمي ???????????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/nxtpLizMhF — يسموني فهد كوبا (@WQ40S) June 16, 2019