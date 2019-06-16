أهداف مباراة أوروغواي والإكوادور.. 3/0 للسيليستي (فيديو)

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تقدم لوديرو لاعب المنتخب الأوروغوياني بهدف في شباك الإكوادور، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في بطولة كوبا أمريكا. وأحرز لوديرو الهدف في الدقيقة السادية بعد استلامه تمريرة سحرية من سواريز حولها بتسديدة قوية للشباك. وأضاف كافاني الهدف الثاني للأوروغواي من مقصية رائعة، وعزز سواريز تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول. ويقود…