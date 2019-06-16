أهداف مباراة أوروغواي والإكوادور.. 3/0 للسيليستي (فيديو)

تقدم لوديرو لاعب المنتخب الأوروغوياني بهدف في شباك الإكوادور، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في بطولة كوبا أمريكا.
وأحرز لوديرو الهدف في الدقيقة السادية بعد استلامه تمريرة سحرية من سواريز حولها بتسديدة قوية للشباك.
وأضاف كافاني الهدف الثاني للأوروغواي من مقصية رائعة، وعزز سواريز تقدم منتخب بلاده بالهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.
ويقود لويس سواريز نجم فريق برشلونة الإسبانى هجوم منتخب أوروجواى بعد تعافيه من العملية الجراحية التى خضع لها على مستوى الركبة قبل 4 أسابيع، بجانب إدينسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
هدف ⚽️ بمهارة رائعة، لوديرو يهدي الأسبقية للأوروغواي بعد 6 دقائق تقريباً من انطلاق المباراة!
???????? 0 – 1 ????????#beINCopa #CopaAmerica pic.twitter.com/T2hC50z5WX
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 16, 2019
كوبا امريكا | الاوروغواي 2 × 0 الاكوادور | هدف الثاني الاورغواي كافاني عاااااالمي ???????????????????????????????????????? HD
Via : @if24hd__ pic.twitter.com/nxtpLizMhF
— يسموني فهد كوبا (@WQ40S) June 16, 2019
هدف لويس سواريز pic.twitter.com/v8AvacA55r
— ???? #CopaAmerica (@FCBW_Med1a) June 16, 2019