صحيفة ترصد حرب الـ7 سنوات بين باريس سان جيرمان وبرشلونة

تدور في الكواليس حرب قوية بين إدارتي فريق برشلونة وباريس سان جيرمان من أجل خطف المدافع الهولندي دي ليخت، لاعب أياكس، في سوق الانتقالات الحالية، والذي كان قريبًا من الفريق الإسباني لولا تدخل الفريق الفرنسي في الصفقة.

وأكدت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية، أن حرب الفريقين مستمرة طيلة 7 سنوات كان بينهما صراع قوي في الملعب وخارجه ورصدت عدة مواقف لهذه الحرب.

ماركينهوس وتياغو سبلفا

بدأت الحرب في 2012 حين حاول برشلونة التعاقد مع تياغو سيلفا من ميلان، لكن باريس سان جيرمان هزمه، وتمكن من خطف اللاعب رغم تقديم الفريق الإسباني لـ45 مليون يورو.

وعاد برشلونة لمحاولة التعاقد مع ماركينهوس في صيف 2014 لتعويض اعتزال كارليس بويول، لكن سان جيرمان أغلق الباب رغم كون اللاعب كان احتياطيًا.

الريمونتادا التاريخية

كانت 6-1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في 2017 بمثابة انتقام على أرض الملعب من برشلونة، بعدما خسر ذهابًا 4-0 وشكل اللقاء جدلاً بين الفريقين.

الإيطالي ماركو فيراتي

حاول برشلونة مرارًا التعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي وخصوصًا في 2017 وكان قريبًا من التوقيع، لكن إدارة باريس سان جيرمان أفشلت كل المحاولات وحافظت على نجمها الإيطالي.

نيمار ودي ماريا

تمكن باريس سان جيرمان من خطف النجم البرازيلي نيمار عبر دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو ليفرق فرط الثلاثي الهجومي الأخطر والذي شكله رفقة ميسي ولويس سواريز.

وحاول برشلونة رد الدين بالتعاقد مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا كخطة ”ب“ بعد الفشل الأول في ضم البرازيلي كوتينيو من ليفربول، لكن إدارة سان جيرمان تمكنت من الحفاظ على نجمها بطلب مبلغ كبير وصل إلى 60 مليون يورو رفضته إدارة برشلونة.

راكيتيتش ورابيو

في صيف 2018 حاول باريس سان جيرمان التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش وكان مستعدًا لدفع مبلغ 85 مليون يوروـ لكن المدرب إيرنستو فالفيردي أغلق الباب ورفض رحيله عن الفريق.

وعاد برشلونة في كانون الثاني/يناير الماضي ليحاول التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو لكنه فشل رغم خروجه من الفريق الفرنسي حيث كان بإمكانه التوقيع في صفقة حرة، وحاليًا اللاعب أقرب ليوفنتوس ومانشستر يونايتد.

الهولندي فرانكي دي يونغ

كان نجم وسط يوفنتوس آخر الحروب بين الفريقين رغم كون برشلونة كان المبادر بالتفاوض مع اللاعب وفريقه، لكن باريس سان جيرمان دخل على الخط وحاول إقناع اللاعب وفريقه بمبلغ مالي مهم وتدخل بارتوميو، رئيس برشلونة، ليحسم الصفقة مستفيدًا من رغبة اللاعب.