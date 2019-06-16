برشلونة يستهدف جمع 65 مليون يورو لضبط ميزانيته

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكاتالونية عن سعي برشلونة لجمع 65 مليون يورو قبل نهاية موسم 2018-2019 رسميا والذي يتبقى منه أسبوعان فقط وذلك لضبط توازناته المالية.

وتحاول إدارة الفريق تسريع وتيرة بيع عدة لاعبين لم يشاركوا في الموسم الماضي أو عبروا عن رغبتهم في الرحيل بسرعة لجمع المال قبل بداية فترة التسجيل الرسمي للتعاقدات الجديدة مع بداية الشهر القادم.

ورغم كون سوق الانتقالات مفتوحة حاليًا لكن التسجيل الرسمي للاعبين الجدد يتم بداية من 1 تموز/ يوليوز ولا تنهي العمليات الحسابية بيع/ شراء سوى بانتهاء فترة الانتقالات يوم 31 آب/ أغسطس، لكن إدارة الفريق تسعى للبيع بأسرع وقت ممكن لضمان توازنات مالية تساعدها في عملية التعاقدات الجديدة.

ويسعى برشلونة لحل مشكلة عدة لاعبين في الأسبوعين القادمين أبرزهم البرتغالي أندرييه غوميز والحارس الهولندي ياسبر سيلسين.

وأنهى غوميز فترة إعارة في إيفرتون ويسعى الفريق الإنجليزي لشراء عقده بشكل نهائي لكن برشلونة يرغب في الحصول على 30 مليون يورو من الصفقة وهو المبلغ الذي لم يعرضه إيفرتون.

كما أن الحارس الهولندي سيليسن عبر عن رغبته في الرحيل وهناك عدة فرق مهتمة بخدماته لكن السقف المالي المطلوب هو 60 مليون يورو نظرًا لقيمة الحارس ولكونه ما زال مرتبطًا بعقد مع الفريق لغاية 2021 .

وتضم القائمة أيضًا الإسباني دينيس سواريز الذي كان معارًا لآرسنال والبرازيلي رافينيا والاثنين تبحث الإدارة عن خطط لبيعهم في الصيف وكسب أموال من صفقاتهما.

كما يرغب الفريق في إعادة تسويق لاعبه الشاب مارك كوكوريلا الذي تألق الموسم الماضي مع إيبار واستعاده مبكرًا مقابل 4 ملايين يورو لكنه لا يرغب في الإبقاء عليه في الفريق لمنحه فرصًا أكبر للعب.

وتسعى الإدارة أيضًا لبيع بعض اللاعبين الشباب وعلى رأسهم سيرجي بالنسيا والحارس أدريان أورتولا المعار لديبورتيفو لاكورنيا واللذين يسعى الفريق لبيعهما مع خيار إعادة شرائهما مجددًا أو إعارتهما بمقابل مالي.