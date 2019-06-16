صراع بين ريال مدريد وبرشلونة على موهبة إنجليزية

أفادت تقارير صحفية إسبانية، الأحد، أن ناديي ريال مدريد وبرشلونة، يتنافسان للتعاقد مع موهبة إنجليزية، في سوق الانتقالات الصيفي.

ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن ريال مدريد وبرشلونة، يراقبان هارفي إليوت، لاعب وسط فولهام، البالغ 16 عامًا، وأصبح أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما لعب أمام وولفرهامبتون يوم 4 مايو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عقد إليوت مع فولهام ينتهي في 30 يونيو، ما يعني أن التعاقد معه سيكون مجانًا بعد نحو أسبوعين.

وتعاقد برشلونة حتى الآن مع الهولندي فرينكي دي يونغ من أياكس أمستردام، والبرازيلي إيمرسون من أتلتيكو مينيرو.

في حين تعاقد ريال مدريد مع 5 لاعبين، هم البلجيكي إيدين هازارد والصربي لوكا يوفيتش والفرنسي فيرلاند ميندي والبرازيلان إيدير ميليتاو ورودريغو، وجميعهم مقابل نحو 303 ملايين يورو.

كما تعاقد ريال مدريد مع الياباني تاكيفوسا كوبو، البالغ من العمر 18 عامًا، لكنه سيلعب في الفريق الثاني.