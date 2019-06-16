من تحمّل تكاليف حفل زفاف سيرجيو راموس؟

حضر حفل زفاف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا نحو 500 ضيف في مسقط رأسه بعد زفاف الزوجين في كاتدرائية إشبيلية، لكن المثير في الأمر أن راموس وزوجته المذيعة الشهيرة بيلار روبيو لن يتحملا قيمة فاتورة زفافهما.

وتزوج راموس صديقته التي تكبره بثمانية أعوام، بعد علاقة بدأت العام 2012، علمًا بأن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).

وغاب عن الحفل الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وداني كارفاخال، وغاريث بيل، وكذلك كريستيانو رونالدو زميل راموس السابق، والهداف التاريخي لريال مدريد.

كما شهد الحفل غياب رفيق راموس في المنتخب الإسباني، جيرارد يبكيه، إضافة إلى الفرنسي كريم بنزيما، وماريانو دياز، وإسكو وإيكر كاسياس.

وذكرت صحيفة ”مونديو ديبورتيفو“ الإسبانية أن الزوجين لن يتحملا تكاليف حفل الزفاف رغم أن ثروة كل منهما تتجاوز الملايين إلا أن شركة Amazon Prime Video اتفقت مع الزوجين على تحمل تكاليف الحفل مقابل تصويره حصريًا فضلًا عن نقل جوانب من حياته داخل وخارج الملعب.

ولن يكون من المستغرب أن يكون حفل الزفاف جزءًا من فيلم وثائقي، لذلك من المفهوم أن كل ما يتعلق بالزفاف قد تمت معاملته بهذه السرية ، مما اضطر، حتى الضيوف، إلى ترك هواتفهم المحمولة خارج مقر حفل الزفاف.