أشهر نجوم العالم يصلون إلى حفل زفاف سيرجيو راموس وبيلار روبيو في إشبيلية (فيديو وصور)

وصل العديد من المدعوين وأشهر لاعبي العالم لحضور حفل زفاف النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، من صديقته بيلار روبيو في كاتدرائية بمدينة إشبيلية اليوم السبت.

وصول الكابيتانو سيرخيو راموس ???????? pic.twitter.com/rENZw6Ix0x — RMCF Media (@Media_RMCF) June 15, 2019

ويتزوج راموس (33 عامًا) من صديقته التي تكبره بـ8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علمًا أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).

[DIRECTO ????] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: llegan a la Catedral una de las parejas más esperadas, Los Beckham. Ella de color claro y con stilettos color rosa fucsia https://t.co/nE2IwL5FSP #Sevillahoy Vídeo: @ManuFerGomezFot pic.twitter.com/iN0zaaKlNv — ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) June 15, 2019

وكان أشهر الحاضرين ديفيد بيكهام وزوجته، ولوكا مودريتش وزوجته، وفلونتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والبرازيلي ربورتو كارلوس.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن شروط غريبة؛ أن لحضور حفل زفاف راموس وبيلار، التي تشمل عدم إدخال الهواتف، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور ”غير مرغوب فيها“.

[DIRECTO ????] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: Keilor Navas con chaqué azulón. Su mujer con una raja en la falda https://t.co/nE2IwL5FSP #Sevillahoy Vídeo: @ManuFerGomezFot pic.twitter.com/CAvlvFmnLV — ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) June 15, 2019

وتضم الشروط عدم ارتداء المدعوين مجموعة من الألوان خلال الزفاف وهي الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.

[DIRECTO ????] Boda Sergio Ramos y Pilar Rubio: la mujer de Mijatovic, una de las más guapas y elegantes https://t.co/nE2IwL5FSP #Sevillahoy Vídeo: @ManuFerGomezFot pic.twitter.com/UzmelCx6AM — ABC Sevilla DIRECTO (@DirectoABCSev) June 15, 2019

ويسافر نحو 500 مدعو إلى حفل الزفاف في مزرعة فسيحة من 44 هكتارًا ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غرب البلاد.