أشهر نجوم العالم يصلون إلى حفل زفاف سيرجيو راموس وبيلار روبيو في إشبيلية (فيديو وصور)

أشهر نجوم العالم يصلون إلى حفل زفاف سيرجيو راموس وبيلار روبيو في إشبيلية (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

وصل العديد من المدعوين وأشهر لاعبي العالم لحضور حفل زفاف النجم الإسباني سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، من صديقته بيلار روبيو في كاتدرائية بمدينة إشبيلية اليوم السبت.

ويتزوج راموس (33 عامًا) من صديقته التي تكبره بـ8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علمًا أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).

وكان أشهر الحاضرين ديفيد بيكهام وزوجته، ولوكا مودريتش وزوجته، وفلونتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، والبرازيلي ربورتو كارلوس.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن شروط غريبة؛ أن لحضور حفل زفاف راموس وبيلار، التي تشمل عدم إدخال الهواتف، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور ”غير مرغوب فيها“.

وتضم الشروط عدم ارتداء المدعوين مجموعة من الألوان خلال الزفاف وهي الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.

ويسافر نحو 500 مدعو إلى حفل الزفاف في مزرعة فسيحة من 44 هكتارًا ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غرب البلاد.

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