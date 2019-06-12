راموس يدعو 500 ضيف إلى حفل زفافه على رأسهم بيكيه.. ويتجاهل رونالدو

اكتملت قائمة ضيوف سيرجيو راموس قائد ريال مدريد في حفل زفافه على صديقته بيلار روبيو، يوم السبت المقبل، دون أن يكون ضمنها زميله السابق كريستيانو رونالدو، ورغم ذلك وجّه قائد منتخب إسبانيا الدعوة لجيرارد بيكيه، وصديقته المطربة العالمية شاكيرا، رغم ما كان يظهر بينهما من خلافات في الملعب.

وسيقيم راموس حفل زفافه على المذيعة التلفزيونية ”بيلار روبيو“ في مسقط رأسه في إشبيلية، حيث وجّه الدعوة لبيكيه، وشاكيرا، رغم خلافاتهما السابقة، وكذلك ديفيد بيكهام لاعب ريال مدريد السابق، وزوجته فيكتوريا، وكذلك معظم زملائه في النادي الملكي، وعلى رأسهم: لوكا مودريتش، وداني كارفاخال، وكيلور نافاس.

ولعب بيكهام لمدة عامين مع راموس في ريال مدريد قبل أن يرحل النجم الإنجليزي عن النادي الملكي، بينما غاب رونالدو عن الحفل رغم صداقتهما التي كانت واضحة للعيان خلال فترة 9 سنوات قضاها ”الدون“ في سانتياغو برنابيو.

ودعا الزوجان 500 ضيف لحضور الحفل، داخل أكبر كاتدرائية في إشبيلية، وعقب الزفاف سيتوجه الجميع للحفل الذي ستحييه فرقة الروك AC / DC ، والتي ستحصل على مبلغ 890 ألف جنيه إسترليني.

ومن بين الضيوف أيضًا: زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وجوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وفرناندو هييرو، ورونالدو نازاريو (البرازيلي)، وروبرتو كارلوس، وفيسنتي دل بوسكي، وإيكر كاسياس الذي قد يغيب عن الحفل بعد أزمة قلبية تعرَّض لها مؤخرًا، وكذلك خضوع زوجته سارة كاربونيرو مؤخرًا لجراحة لإزالة ورم سرطاني.