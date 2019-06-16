ليكيب: باريس سان جيرمان مستعد لبيع نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن موقف إدارة باريس سان جيرمان من بيع النجم البرازيلي نيمار، في سوق الانتقالات الصيفي.

ووفقًا لصحيفة ”ليكيب“ فإن إدارة باريس سان جيرمان على استعداد لبيع نيمار في السوق الصيفي، شرط الحصول على عرض مالي مغرٍ.

ولم يقدم نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، ما كان متوقعًا منه منذ انضمامه إلى باريس سان جيرمان قبل نحو عامين، قادمًا من برشلونة الإسباني.

ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو لبرشلونة، وهي قيمة فسخ عقد نيمار مع النادي الكتالوني، ليصبح اللاعب البرازيلي الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ومع نيمار ودّع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا مرتين من دور الـ16، وغاب عن عدد كبير من المباريات بسبب الإصابة، وسيغيب عن الفريق في أول 3 مباريات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل للإيقاف.

وارتبط نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد بعد أشهر من انضمامه إلى باريس سان جيرمان، كما يتردد أن برشلونة يرغب في إعادة اللاعب إلى صفوفه، بعد فشل الفرنسي عثمان ديمبلي والبرازيلي فيليب كوتينيو في تعويض نيمار.

ويأتي خبر صحيفة ”ليكيب“، بعد وقت قصير من تصريح ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان لمجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية:“سيتعيّن على اللاعبين تحمّل مسؤولياتهم أكثر من ذي قبل، وسيتعيّن عليهم القيام بالمزيد من العمل، وإذا لم يوافقوا فإن الأبواب مفتوحة أمام الجميع“.

وأعلن باريس سان جيرمان إعادة ليوناردو، لمنصبه كمدير رياضي للنادي خلفًا للبرتغالي آنتيرو هنريك.

ويوم أمس السبت، قالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن مبابي ونيمار أبديا غضبهما الشديد من ناصر الخليفي بعد الإطاحة بآنتيرو هنريك، وإعادة البرازيلي ليوناردو إلى هذا المنصب.

وأشارت الصحيفة إلى أن كلا اللاعبين كانا يرتبطان بعلاقات خاصة للغاية هنريك، حيث لعب الرجل دورًا كبيرًا في التعاقد مع النجمين، الأغلى في العالم، صيف 2017، ويرى النجمان أن وجود ليوناردو خطوة للخلف بالنسبة لمشروع باريس سان جيرمان.