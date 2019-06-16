ناصر الخليفي يوجه رسالة شديدة اللهجة لنجوم باريس سان جيرمان

هدد ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي كافة اللاعبين بالرحيل فورًا، حال عدم تقديم أقصى ما لديهم، وذلك عقب أيام من عودة البرازيلي ليوناردو لمنصبه كمدير رياضي للنادي خلفًا للبرتغالي آنتيرو هنريك.

وقال الخليفي في مقابلة حصرية مع مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية تصدر يوم الثلاثاء: ”سيتعين على اللاعبين تحمّل مسؤولياتهم أكثر من ذي قبل. سيتعين عليهم القيام بالمزيد من العمل. وإذا لم يوافقوا فإن الأبواب مفتوحة أمام الجميع“.

وتولى ليوناردو، لاعب باريس سان جيرمان السابق، المسؤولية في النادي الفرنسي سابقًا من 2011-2013. وكان هنريك يشغل المنصب منذ يونيو 2017.

Al-Khelaïfi : « Les joueurs vont devoir travailler plus » https://t.co/k18JoZffue — france football (@francefootball) June 16, 2019

وأضاف الخليفي ”أدركت أن التغييرات كانت ضرورية، وإلا فإننا لم نذهب إلى أي مكان“ وأوضح بشأن عودة ليوناردو إلى منصب المدير الرياضي قائلًا: ”تمت تسوية القصية في دقيقتين. سيملك كافة الصلاحيات وأثق فيه تمام الثقة. دوره سيفيد الجميع خاصة اللاعبين“.

وانتهز المسؤول القطري خروج باريس سان جيرمان من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليشدد لهجته ضد اللاعبين وإرسال رسالة قوية لهم قبل بداية الموسم الجديد.